Minister kreśli wizję "dużego ringu warszawskiego". Bez szczegółów

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w piątek wziął udział w konferencji prasowej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, poświęconej koncepcji "korytarzy życia" na drogach szybkiego ruchu.

Tam mówił o planach dotyczących ringu. Nie wiadomo jednak, którędy dokładnie ma przebiegać trasa. Nie wiadomo również, czy będzie to droga ekspresowa czy autostrada.

- Musimy określić, czy ten duży ring wokół Warszawy, który nazywamy roboczo A50, powstanie w odległości 20 kilometrów, 30 czy 50 km od centrum - po prostu jak duży będzie promień koła, który umownie zostanie wyznaczony przez ten ring - podkreślił odpowiadając na pytania dziennikarzy minister.

Adamczyk zwrócił uwagę, że nie ma "żadnych wątpliwości" co do tego, że w przeciągu pięciu lat powstanie ekspresowa obwodnica Warszawy, ale jak dodał, Warszawa potrzebuje kolejnej "drogi obwodowej".Z kolei wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz zwrócił uwagę, że istniejąca obwodnica jest przeciążona i obecnie po drogach S8 i S2 w czasie szczytu porusza się ok. 200 tys. pojazdów na dobę, w związku z tym tzw. duży ring warszawski jest "bardzo istotny".- Sam problem obwodnicy, którą pan minister nazwał A50 jest bardzo istotny również dlatego, że będziemy mieli mnóstwo węzłów. Pamiętajcie państwo, że mamy po drodze A2, mamy S10, mamy S7, S17 i znowu S8, także to jest bardzo poważna historia - dodał wiceminister.

Marek Chodkiewicz o planach budowy dużej obwodnicy Warszawy odległej od miasta o ok. 30-50 km, mówił już na początku kwietnia. Zwrócił wtedy uwagę, że do budowy ringu od południa może zostać wykorzystana droga krajowa nr 50, a od północy włączony zostanie planowany odcinek drogi ekspresowej S10.



Droga ekspresowa S10 docelowo połączy Warszawę ze Szczecinem i utworzy ważną oś transportu drogowego pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Droga ta będzie również alternatywą dla autostrady A2 dla ruchu międzynarodowego.



Według zapowiedzi ministerstwa duża obwodnica Warszawy powinna zostać ukończona do 2027 roku.

