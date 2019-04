Informacje



W niedzielę kilkanaście tysięcy zawodników wyruszyło na trasę Orlen Warsaw Marathon. Zwyciężył Etiopczyk Regasa Bejiga, a najszybszą kobietą okazała się Sheila Jerotich z Kenii. Wśród Polaków najlepsi byli Marcin Chabowski i Aleksandra Lisowska.



Relację Orlen Warsaw Marathon 2019 prowadzimy na tvnwarszawa.pl. Szczegółowy opis trasy znajduje się tutaj.



Bejiga z czasem 2:09:42 do ostatnich metrów walczył z ubiegłorocznym triumfatorem Orlen Warsaw Marathon Kenijczykiem Ezekielem Kemboi Omullo, którego wyprzedził o siedem sekund.

Jako trzeci na metę dotarł Werkuneh Aboye z Etiopii w czasie 2:10:41.

Wśród kobieta najszybsza była Kenijka Sheila Jerotich z czasem 2:26.06. Jako druga na metę dotarła Antonina Kwambai z Kenii w ciągu 2:27:43. Trzecia była Nina Savina z Białorusi z czasem 2:29:06.

"Wynik przyjmuję z pokorą"

Niedzielny bieg był jednocześnie mistrzostwami Polski mężczyzn. Złoty medal zdobył Marcin Chabowski (STS Pomerania Szczecinek) – 2:13.10, srebrny Mariusz Giżyński (WKS Grunwald Poznań) - 2:13:25, a brązowy Adam Nowicki (MKL Szczecin) - 2:13:28.

Chabowski zapowiadał walkę nie tylko o krajowy prymat, ale także o minimum uprawniające do występu w przyszłorocznych igrzyskach w Tokio. Do wyniku 2:11.30 zabrakło mu jednak sporo.



- Mniej więcej od 25. kilometra biegłem samotnie, a walczyć z wiatrem w takich warunkach jest naprawdę ciężko. Wynik przyjmuję z pokorą, nie jest rewelacyjny, ani też specjalnie słaby – powiedział.

W rywalizacji kobiet najlepszą z Polek była Aleksandra Lisowska, która została sklasyfikowana na ósmej pozycji. Zawodniczka AZS UWM Olsztyn uzyskała czas 2:35:55.

"Wiatr zrobił swoje"

W towarzyszącym biegu Oshee na 10 km najlepsi byli Tomasz Grycko (UKS Bliza Władysławowo) - 29:30 i Karolina Nadolska (MKL Toruń) - 32:32.

Grycko oderwał się od prowadzącej grupy w połowie dystansu. Wydawało się, że pewnie zwycięży, jednak w końcówce rywale niemal go dogonili. Ostatecznie o trzy sekundy wyprzedził Kamila Karbowiaka (LZS KL Kotwica Brzeg) i o siedem Ukraińca Romana Romanienkę.



- Starałem się uciec rywalom, ale wiatr zrobił swoje. Współczuję maratończykom – powiedział na mecie Grycko, który przygotowuje się do mistrzostw Polski za dwa tygodnie w Białogardzie.



Wśród kobiet najlepsza była Karolina Nadolska (MKL Toruń), która przed tygodniem zajęła trzecie miejsce w maratonie w Hanowerze i uzyskując czas 2:27.43 wypełniła już olimpijskie minimum. Teraz cieszyła się z rezultatu na 10 km.



- Grubo poniżej 33 minut po trudnym maratonie to super wynik. Oczywiście myślę o igrzyskach w Tokio, to mój cel. Ale na razie nie wpadam w euforię. Są trzy miejsca i możliwe, że dziewczyny będą szybsze ode mnie. Na razie za kilka dni jadę na siedem tygodni do Kolorado, gdzie będę się przygotowywać do kolejnych startów - podkreśliła Nadolska.

W rywalizacji na handbike’ach na 10 kilometrów najlepszy był trzykrotny mistrz paraolimpijski Rafał Wilk (ZKS Stal Rzeszów).

W sumie w niedzielnych biegach ze startem i metą w okolicach PGE Narodowego wystartowało kilkanaście tysięcy osób. Zwycięzcy maratonu otrzymali w nagrodę po 60 tysięcy złotych.

Utrudnienia na drogach

W związku z maratonem, warszawiacy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Maratończycy wystartowali o godzinie 9 z Wybrzeża Szczecińskiego (tuż przy Stadionie Narodowym).

Tegoroczna 42-kilometrowa trasa różni się od tej z poprzedniej edycji i przebiega głównie przez Pragę Południe, Mokotów i Śródmieście (w małej części również przez Żoliborz).

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami od niedzielnego poranka. Mają potrwać maksymalnie do godziny 16. Ulice są zamykane stopniowo - w miarę przemieszczania się biegaczy. I w ten sam sposób będzie na nich przywracany ruch.

Najdłużej utrudnienia będą utrzymywały się w rejonie Stadionu Narodowego. W godzinach 6.30-16.00 zamknięte pozostaną obie jezdnie Wybrzeża Szczecińskiego, na odcinku od mostu Świętokrzyskiego do mostu Poniatowskiego. To w tym miejscu zlokalizowany był start biegu. Limit czasu to 5 godzin i 30 minut od strzału startera.

