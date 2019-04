Informacje

W niedzielę warszawskie ulice opanują maratończycy i uczestnicy biegu na 10 kilometrów. Trzeba się liczyć z dużymi utrudnieniami w ruchu. Potrwają kilka godzin.

Maratończycy wystartują już o godzinie 9 z Wybrzeża Szczecińskiego (tuż przy Stadionie Narodowym).

Do udziału w biegu zgłosiło się ponad pięć tysięcy osób. Tegoroczna 42-kilometrowa trasa różni się od tej z poprzedniej edycji i przebiega głównie przez Pragę Południe, Mokotów i Śródmieście (w małej części również przez Żoliborz).

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami od niedzielnego poranka. Mają potrwać maksymalnie do godziny 16. Ulice będą zamykane stopniowo - w miarę przemieszczania się biegaczy. I w ten sam sposób będzie na nich przywracany ruch.

Utrudnienia w dzielnicach

Najdłużej utrudnienia będą utrzymywać się w rejonie Stadionu Narodowego. W godzinach 6.30-16.00 zamknięte będą obie jezdnie Wybrzeża Szczecińskiego, na odcinku od mostu Świętokrzyskiego do mostu Poniatowskiego. To w tym miejscu zlokalizowany będzie start biegu. Zawodnicy wyruszą na trasę punktualnie o godzinie 9. Limit czasu to 5 godzin i 30 minut od strzału startera.



Poniżej opisujemy trasę biegu i towarzyszące temu wydarzeniu zmiany w organizacji ruchu. W nawiasach obok nazw ulic i mostów podane będą godziny ich zamknięcia.

Trasa Orlen Warsaw Marathon fot. Urząd Miasta

Saska Kępa i Gocław

Po starcie biegacze skierują się w stronę Grochowa. Pobiegną jezdnią łączącą Wybrzeże Szczecińskie z aleją Poniatowskiego (8.30-10). Dotrą do ronda Waszyngtona i pobiegną prosto aleją Waszyngtona (8.30-10). Kierowcy muszą przygotować się na to, że w tym czasie aleja Zieleniecka będzie wyłączona z ruchu (od Targowej do ronda Waszyngtona). Przy skrzyżowaniu Saskiej z aleją Waszyngtona będzie możliwy wyłącznie skręt z Saskiej w prawo, na boczną jezdnię.

Następnie trasa biegu skręca w Kinową i wiedzie dalej Zbaraską i Międzyborską, z której sportowcy wrócą na aleję Waszyngtona, by pobiec w stronę Wału Miedzeszyńskiego. Dalej trasa poprowadzi ulicami: Wał Miedzeszyński, Zwycięzców (8.30-10.30, w tym czasie nie będzie można przejechać ciągiem ulic Francuska-Paryska, ale możliwy będzie skręt z ul. Zwycięzców w Saską w kierunku al. Waszyngtona), Saską, Egipską, Bora-Komorowskiego (8.30-11; w tym czasie w Saską nie będzie można zjechać z alei Stanów Zjednoczonych).

Później biegacze skręcą w ulicę Fieldorfa. W tym czasie jadąc ulicą Bora-Komorowskiego od strony Trasy Siekierkowskiej będą musieli skręcić w kierunku Ostrobramskiej, z kolei ci jadący z Meissnera będą mogli skręcić w prawo w stronę Wału Miedzeszyńskiego, którym możliwy będzie przejazd w stronę mostu Łazienkowskiego.

Gdy biegacze skręcą z Fieldorfa na Wał Miedzeszyński (8.30-11.30), będą poruszali się jego zachodnią jezdnią (prowadzącą w stronę Wawra). Pobiegną w stronę stadionu, by później Wybrzeżem Szczecińskim dotrzeć do mostu Świętokrzyskiego. Na tym etapie biegu ruch zostanie wstrzymany na wysokości mostu Siekierkowskiego, ale utrzymany będzie wyjazd z ulic Afrykańskiej i Wersalskiej w prawo. Zamknięte będą zjazdy z mostu Łazienkowskiego i al. Stanów Zjednoczonych na Wał Miedzeszyński w kierunku Wawra i Pragi.

Powiśle i Trakt Królewski

Most Świętokrzyski będzie zamknięty między 8.30 a 15.30. Biegacze dotrą nim na zachodni brzeg Wisły i dalej będą poruszali się ulicami: Tamka (8.30-14.30), Kruczkowskiego (8.30-12), Rozbrat, Myśliwiecką (9.30-12), Hoopfera, Myśliwiecką, Górnośląską, Piękną (9.30-12.30).



Dalej pobiegną Alejami Ujazdowskimi (9.30-12.30) do placu Na Rozdrożu, skąd skręcą w aleję Szucha, którą dotrą do placu Unii Lubelskiej. W tym czasie utrzymany będzie wyjazd z Polnej i Boya-Żeleńskiego na Puławską oraz wyjazd z Klonowej na Bagatela.

Mokotów

Z placu Unii Lubelskiej zawodnicy skręcą w Puławską i będą poruszać się jej wschodnią jezdnią (prowadzącą w kierunku centrum). Puławska będzie zamknięta między 9.30 a 13. W tym czasie na odcinku od Żywnego do Goworka dla kierowców czynny będzie jeden pas, na odcinku od Bukowińskiej zamknięta będzie cała szerokość jezdni prowadzącej w kierunku centrum.

Następny odcinek trasy to ulice Idzikowskiego, Sobieskiego i Belwederska. W godz. 9.30-13.30 zamknięte będą jezdnie w kierunku centrum od alei Witosa. Natomiast na odcinku od Beethovena do Chełmskiej dostępny dla kierowców będzie jeden pas ruchu.

Później biegacze skręcą w Gagarina (w godz. 10.00-14 zamknięta będzie jezdnia w kierunku centrum od Sieleckiej).

Śródmieście i Stare Miasto

Wokół Łazienek trasa maratonu prowadzi przez ulice Podchorążych i Suligowskiego. Dalej sportowcy pobiegną zachodnią jezdnią (prowadzącą w stronę Wilanowa) ciągu ulic Czerniakowska - Solec – Wioślarska. Jak zapowiadają organizatorzy, biegacze mają zająć skrajny prawy pas jezdni. Natomiast dla kierowców dostępne będą pozostałe dwa pasy w kierunku Wilanowa. Oznacza to, że nie będzie można wyjechać na Wisłostradę z ulic: 29 Listopada, Szwoleżerów, Łazienkowskiej, Górnośląskiej, Wilanowskiej, Ludnej. Kierowcy jadący Trasą Łazienkowską nie będą też mogli zjechać na Czerniakowską, w kierunku Wilanowa.Następnie Wybrzeżem Kościuszkowskim biegacze dotrą ponownie na Tamkę. Dalej pobiegną ulicami Kopernika i Świętokrzyską, by znaleźć się na Trakcie Królewskim. Trasa maratonu wiedzie tu przez Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodową, plac Krasińskich, Bonifraterską, Konwiktorską i Zakroczymską (8.30-15.00).

Zakroczymską maratończycy dobiegną do ulicy Krajewskiego, gdzie skręcą w Wybrzeże Gdańskie. Dla kierowców dostępne będą dwa pasy w stronę Wilanowa, biegacze zajmą skrajny prawy pas. Nie będzie można wyjechać na Wisłostradę z ulic: Wenedów, Sanguszki, Boleść, Nowy Zjazd i Karowej.

Finisz na błoniach Stadionu Narodowego

Z Wybrzeża Gdyńskiego biegacze skierują się w stronę mostu Świętokrzyskiego. Dotrą do niego biegnąć dalej Wybrzeżem Kościuszkowskim wzdłuż Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik.

Po przedostaniu się na prawą stronę Wisły, pobiegną Wybrzeżem Szczecińskim, by przed mostem Poniatowskiego skręcić na jezdnię prowadzącą wzdłuż PGE Narodowego. Na zakończenie obiegną stadion od strony alei Zielenieckiej aż do mety.

Bieg na 10 kilometrów

Uczestnicy biegu na 10 km także ruszą spod PGE Narodowego o godzinie 9. Później pokonają most Świętokrzyski, Tamkę, Kopernika, Świętokrzyską, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodową, plac Krasińskich, Bonifraterska, Konwiktorską, Sanguszki, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, ponownie Most Świętokrzyski i później Wybrzeżem Szczecińskim skierują się na błonia stadionu.

Ulice na tej trasie będą zamknięte dla samochodów w godz. 9.00-11.00.

Trasa biegu na 10 kilometrów fot. Orlen Warsaw Marathon

Autobusy na objazdach

Zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej mieszkańcy muszą spodziewać się już w sobotę. Powodem będą przygotowania zaplecza technicznego imprezy i Charytatywny Marszobieg.

Autobusy linii 102 pojadą ulicami Dobra - Solec - Ludna - Wioślarska - most Poniatowskiego i dalej swoją trasą. Autobusy linii 125 i 202 w kierunku Metro Stadion Narodowy pojadą ulicami J. Zamoyskiego - Jagiellońska - Kłopotowskiego - Wybrzeże Szczecińskie - Zamoście - Sokola. Linie 146 i 147 będą kursowały al. Zieleniecką.

Podczas maratonu trasy autobusów będą zmieniane czasowo. Dotyczy to linii: 102, 105, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 130, 131, 138, 141, 146, 147, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 171, 172, 175, 178, 180, 185, 187, 195, 202, 213, 218, 219, 222, 227, 501, 503, 504, 507, 509, 517, 518, 519, 521, 522. Jak zapowiada Zarząd Transportu Miejskiego, będą one kierowane na najbliższe dostępne trasy objazdowe, w miarę przemieszczania się biegaczy. Szczegóły będą na bieżąco podawane na stronie internetowej ZTM.

Utrudnienia będą dotyczyły też tramwajów. Między 8.45 a 10.15 zostanie wstrzymany ich ruch na moście Poniatowskiego. W tym czasie tramwaje linii 7, 22 i 25 pojadą objazdem Targową, al. Solidarności i mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Po stronie praskiej tramwaje linii 9 i 24 pojadą ulicami Targową i Ratuszową do pętli Ratuszowa-ZOO. Po stronie zachodniej linia 9 pojedzie ulicami Towarową i Wolską do pętli Cm. Wolski, a 24 będzie kończyła kursowanie na placu Narutowicza.

Tak wyglądał 14. PZU Półmaraton Warszawski zorganizowany w ostatni weekend marca:



