Zwycięzcy półmaratonu już na mecie

W niedzielę kilkanaście tysięcy zawodników wyruszyło na trasę 14. PZU Półmaratonu Warszawskiego. Zwycięzcy dotarli już na metę, ale na ulicach wciąż są utrudnienia.

W niedzielę warszawskie ulice opanowali biegacze. Tak jak w poprzednim roku, uczestnicy półmaratonu wystartowali z ulicy Konwiktorskiej, a bieg zakończą przy Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu. Na trasę wyruszyli o godzinie 10, a kilka minut wcześniej zmagania rozpoczęli zawodnicy poruszający się na wózkach z napędem ręcznym.

Trasa 14. PZU Półmaratonu Warszawskiego wynosi ponad 20 kilometrów. Na liście startowej znajduje się kilkanaście tysięcy osób.

Półmaratonowi ponownie towarzyszy akcja #BiegamDobrze, w ramach której uczestnicy biegów Fundacji zebrali już łącznie cztery miliony złotych na cele dobroczynne. Organizatorzy chcieliby zebrać w tym roku milion złotych na cele charytatywne.

Kenijczycy pierwsi na mecie

Zwycięzcami 14. edycji półmaratonu okazali się Kenijczycy Gilbert Masai i Gladys Jeptepken. Najlepsi z Polaków byli dziesiąty w klasyfikacji ogólnej Kamil Karbowiak (Kotwica Brzeg) i ósma w gronie kobiet Natalia Mierzlikin (UKS Gepard Warszawa).

- To mój pierwszy start w Polsce. Było ciężko, ale podobało mi. Chciałbym tu wrócić i spróbować swoich sił w maratonie - powiedział triumfator, który uzyskał czas 1:01.43.

Brązowy medalista Mistrzostw Polski w półmaratonie Kamil Karbowiak nie był zadowolony z wyniku 1:06.51.

- Zacząłem za mocno, koło czwartego kilometra odłączyłem się od grupy, potem było ciężko i mnie odcięło. Chciałem poprawić życiówkę, bo warunki były w miarę dobre, a kibiców wielu - mówił.

Na podium - zarówno w rywalizacji mężczyzn, jak i kobiet - znaleźli się wyłącznie reprezentanci Kenii. Drugi był Cheruiyot Peter Kirui - 1:01.57, a trzeci Sila Kiptoo - 1:02.03. W gronie kobiet pierwsza metę zlokalizowaną u podnóża Starówki osiągnęła Gladys Jeptepken - 1:10.19, druga była Oichia Wambui Tabitha - 1:11.07, a za nią uplasowała się Muluget Abebech Gela - 1:12.20.

Polka Mierzlikin na finisz dotarła jako ósma biegaczka, odnotowując czas 1:18.35.

Łącznie wystartowało 12 863 osób. Pośród nich było 57 uczestników, którzy zrobili to 14. raz, czyli zaliczyli każdą z dotychczasowych edycji biegu.

Zamknięte ulice i utrudnienia

Utrudnienia zaczęły się już w sobotę. Od godziny 12 wyłączony z ruchu jest prawy pas ulicy Wybrzeże Gdańskie w kierunku Mokotowa, na odcinku od ulicy Wenedów do Grodzkiej.

Z kolei od godziny 21 zachodnia jezdnia Wisłostrady – prowadząca w kierunku Mokotowa – została całkowicie zamknięta na odcinku od ulicy Krasińskiego do Grodzkiej. Ruch będzie przywracany stopniowo. W niedzielę, około 17 otwarte zostaną dwa pasy, a godzinę później także trzeci.

Ze względu na montaż i demontaż startu, od soboty od godziny 21 do niedzieli do godziny 14 zamknięte dla ruchu są ulice Konwiktorska i Sanguszki na odcinku od ulicy Wybrzeże Gdańskie do Bonifraterskiej.

Utrudnienia w czasie biegu

Śródmieście i Żoliborz

W niedzielę z ruchu wyłączane zostały kolejne śródmiejskie i żoliborskie ulice na trasie biegu: Konwiktorska – Muranowska – Andersa i Mickiewicza – pl. Wilsona – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krajewskiego – Jeziorańskiego – Zakroczymska – Szymanowska – Słomińskiego.

Praga Północ

Trasę na Pragę biegacze pokonają mostem Gdańskim, a następnie pobiegną ulicą Starzyńskiego. Następnie będą poruszać się ulicami: Namysłowska – Ratuszowa – Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Jagiellońska – Zamoyskiego – Sokola – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski.

Śródmieście

Z mostu Świętokrzyskiego biegacze udadzą się dalej ulicami: Tamka – Kruczkowskiego, Rozbrat i Górnośląska – Hoene-Wrońskiego – al. Hopfera – Agrykola – Szwoleżerów – Czerniakowska, Solec i Wioślarska – Wybrzeże Kościuszkowskie i Wybrzeże Gdańskie.

Zmiany w kursowaniu komunikacji

W czasie wyłączenia z ruchu ulicy Konwiktorskiej i zachodniej jezdni Wisłostrady (od 21 w sobotę do 17 w niedzielę) autobusy linii 118 i 185 (tylko w kierunku Metra Politechnika i Ursynowa Zachodniego) pojadą objazdem ulicami: Mickiewicza – Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Nowy Przejazd – al. Solidarności – Nowy Zjazd.

Autobusy linii 178 w obydwu kierunkach będą kursowały ulicami Świętojerską i Anielewicza, natomiast 227 do dw. Centralnego dojedzie ulicami Międzyparkową i Bonifraterską.

Linia 503 będzie kończyła kursowania na ul. Muranowskiej.

W niedzielę, w trakcie biegu, na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 102, 105, 107, 108, 114, 116, 118, 125, 127, 135, 141, 146, 147, 157, 159, 162, 166, 169, 170, 171, 178, 185, 187, 202, 205, 212, 227, 409, 500, 503, 509, 518.

Na zmienione trasy będą kierowane także tramwaje linii 6, 15, 18, 20 i 28. Tramwaje specjalnej linii E będą kursowały ulicami Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – Słowackiego.

