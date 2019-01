Ulice

Z nieznanych póki co przyczyn zjechał z drogi i wpadł do lasu, poważnie uszkadzając samochód. Jak informuje policja, do zdarzenia mogło dojść w nocy. Gdy przybyły służby, kierowcy na miejscu nie było.

Do wydarzenia doszło na Płochocińskiej, 200 metrów za Białołęcką. - Z niewiadomych przyczyn kierowca renault zjechał z drogi i wjechał do lasu – mówi Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl.

Uderzenie było na tyle mocne, że w samochodzie wystrzeliły poduszki powietrzne.

Kierowcy brak

- Najprawdopodobniej do zdarzenia doszło w nocy. Kierowca porzucił samochód. Służby będą teraz ustalać jego tożsamość - informuje Magdalena Bieniak z warszawskiej policji.

Na miejscu w dalszym ciągu pracuje straż pożarna oraz policja. - Strażacy muszą powycinać drzewa i gałęzie aby móc wyciągnąć samochód - dodaje Zieliński.

Funkcjonariusze zamknęli ruch w obu kierunkach Płochocińskiej. Na drodze utworzyły się korki.

