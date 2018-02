Zderzyli się, zatrzymali by ocenić straty, wtedy wjechało w nich inne auto

Ulice

Wypadek na Wisłostradzie Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Trzy samochody zderzyły się na Wisłostradzie, w okolicy mostu Gdańskiego. - Jedna osoba została zabrana do szpitala - informuje policja. Przez kilkadziesiąt minut trasa w kierunku Łomianek była całkowicie zamknięta, a policja kierowała na objazdy.

- Jedna osoba została zabrana do szpitala - powiedział nam Rafał Retmaniak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. Pojazdy, które się zderzyły to skoda, ford i volkswagen.



Policja ostrzegała przed dużymi utrudnieniami w ruchu. - Wszystkie trzy pasy Wisłostrady w stronę wyjazdu z miasta są zamknięte. Policjanci organizują objazdy - informował Retmaniak przed godziną 9. Auta były kierowane na ulicę Sanguszki.



Około 9.30 służby udrożniły dwa pasy. Jeden pozostał zamknięty. Kilkadziesiąt minut później wszystkie pasy były już przejezdne.

Najpierw niegroźna kolizja, potem wypadek

Na miejsce zdarzenia pojechał reporter tvnwarszawa.pl. - Najpierw doszło do niegroźnej kolizji forda i volkswagena. Kiedy kierowcy zatrzymali się, by zobaczyć co się stało, wtedy z dużą siłą w jedno z aut wjechała skoda - opisywał Artur Węgrzynowicz.

- Kobieta, która pojechała do szpitala uczestniczyła w pierwszej kolizji. Kiedy skoda uderzyła w dwa auta, stała poza samochodem i dostała odłamkiem - dodał nasz reporter.

1/3 Wypadek na Wisłostradzie fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 2/3 Wypadek na Wisłostradzie fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 3/3 Wypadek na Wisłostradzie fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl





Wypadek na Wisłostradzie fot. Google Maps

kw//ec