Zderzenie trzech aut na S8. Zablokowany pas w stronę Marek

1/2 Kolizja na S8 fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 2/2 Kolizja na S8 fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl





W środę po południu na trasie S8 doszło do kolizji. Niedługo później na Odrowąża zderzyły się trzy auta.

Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl relacjonuje, że do kolizji doszło na ulicy Toruńskiej, na wysokości numeru 70. - Zderzyły się trzy samochody - podaje.

A Piotr Świstak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji precyzuje, że kolizja miała miejsce o godzinie 15.50. - Nie ma poszkodowanych, kierowcy byli trzeźwi - informuje.

Na miejscu są cztery zastępy straży pożarnej.

Zablokowany jest prawy pas w kierunku Marek.

Mercedes w rowie

W środowe popołudnie w tej okolicy doszło także do drugiego zdarzenia, w którym uczestniczyły cztery auta - na skrzyżowaniu ulic Odrowąża i Staniewickiej.

- Osobowy seat uderzył w pojazd marki Volkswagen należący do pogotowia gazowego, a ten z kolei w hyundaia – relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl. Jak dodaje, mijający kolizję mercedes - chcąc uniknąć zderzenia - odbił w bok i uderzył w latarnię. - Auto wpadło do rowu - mówi Tomasz Zieliński i dodaje, że dwie osoby zostały zabrane do szpitala.

Na miejscu znajdują się trzy zastępy straży pożarnej, dwie karetki pogotowia i policyjny radiowóz. Zablokowany jest lewy pas Odrowąża w kierunku ronda Żaba.

1/2 Mercedes wpadł do rowu fot. Tomasz Zieliński / tvnwarszawa;pl 2/2 Mercedes wpadł do rowu fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl



