Do kolizji trzech samochodów doszło na Wisłostradzie, na jezdni w kierunku centrum. Na wysokości Bielan występują utrudnienia w ruchu.

Auta zderzyły się na wysokości Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, między Mostem Północnym a Mostem Grota-Roweckiego.

Na miejscu jest reporter tvnwarszawa.pl Lech Marcinczak. - Z tego co widzę, nie była to poważna kolizja. Doszło do klasycznego najechania. Auta zajmują skrajnie lewy pas, więc tworzy się korek na Wisłostradzie - relacjonuje.

Utrudnienia rozpoczynają się jeszcze przed węzłem Mostu Północnego.

Jak poinformował Jarosław Florczak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji, służby nie otrzymały informacji o kolizji.

1/4 Kolizja na Wisłostradzie fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 2/4 Kolizja na Wisłostradzie fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 3/4 Kolizja na Wisłostradzie fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 4/4 Kolizja na Wisłostradzie fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl







mp/r