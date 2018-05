Ulice

Zderzenie na trasie S8 Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl



Na trasie S8, nad Łabiszyńską doszło do zderzenia osobowego forda z samochodem ciężarowym. - Fordem kierował 91-latek. Nikomu nic się nie stało - poinformował nasz reporter.

Wszystko wydarzyło na jezdni w kierunku Marek. - Do zderzenia doszło przy zmianie pasa ruchu. Kierujący nie są jednak zgodni co do okoliczności, czekają więc na przyjazd policji - powiedział chwilę przed godziną 22 Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.

Na miejsce przyjechały służby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Kolizja spowodowała utrudnienia w ruchu. Zablokowane zostały dwa pasy w stronę Marek.

O utrudnieniach poinformowała również GDDKiA. W komunikacie wysłanym o 21.20 napisano, że przewidywany czas utrudnień to dwie godziny.

1/5 Zderzenie na trasie S8 fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 2/5 Zderzenie na trasie S8 fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 3/5 Zderzenie na trasie S8 fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 4/5 Zderzenie na trasie S8 fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 5/5 Zderzenie na trasie S8 fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl









kw/b