Ulice

Zderzenie dwóch tramwajów Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło w alei Zielenieckiej. Jeden tramwaj uderzył w tył drugiego.



Do zderzenia doszło na przystanku tramwajowym przy skrzyżowaniu alei Zielenieckiej i Targowej. Zderzyły się tramwaj linii 26 i tramwaj nauki jazdy.



- Tramwaje jechały w kierunku Dworca Wileńskiego. Dwie osoby są poszkodowane. Pasażer z tramwaju linii 26 przy uderzeniu przewrócił się. Druga poszkodowana osoba to pracownik z tramwaju nauki jazdy, który jechał z przodu. Osoby te zostały przewiezione do szpitala - przekazał Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.



Zapewnił też, że motorniczy był trzeźwy.

Informacje przekazane przez Macieja Dutkiewicza, potwierdził Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji.



Jak również przekazał rzecznik, o godzinie 14.20 ruch tramwajów został wznowiony.

em/pm