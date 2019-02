Ulice

Wypadek autokaru i busa Tomasz Zieliński / tvnwarszawa

Duże utrudnienia w ruchu po zderzeniu autokaru i busa w miejscowości Zakręt pod Warszawą. Dwie osoby zostały ranne.

Do zdarzenia doszło około godziny 5.30 na wysokości ulicy Górnej w miejscu, w którym Warszawa graniczy z miejscowością Zakręt. To część drogi krajowej numer 17.

Zderzyły się autokar i samochód dostawczy fiat ducato. Początkowo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała o trzech osobach poszkodowanych. Według policji, która pracuje na miejscu zdarzenia, ucierpiały w nim dwie osoby.

- Zostały zabrane do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Chodzi o kierowcę busa oraz jedną z pasażerek autokaru - poinformował Jarosław Florczak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowcy byli trzeźwi - dodał Florczak.

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. Ostrzegał przed dużymi utrudnieniami w ruchu. - Do wypadku doszło na jezdni w stronę Warszawy, ale korek utworzył się w obu kierunkach. Wygląda na to, że doszło do zderzenia czołowego - relacjonował Zieliński.

Reporter informował też, że na miejscu pracowało kilka zastępów straży pożarnej, radiowozy i karetka.

1/6 Wypadek autokaru i busa fot. Tomasz Zieliński / tvnwarszawa 2/6 Wypadek autokaru i busa fot. Tomasz Zieliński / tvnwarszawa 3/6 Wypadek autokaru i busa fot. Tomasz Zieliński / tvnwarszawa 4/6 Wypadek autokaru i busa 5/6 Wypadek w miejscowości Zakręt fot. Tomasz Zieliński / tvnwarszawa 6/6 Wypadek w miejscowości Zakręt fot. Tomasz Zieliński / tvnwarszawa











mp/pm