Wywrotka w rowie. "Zniszczyła betonowy słup i chodnik"

- Na Augustówce samochód ciężarowy zmienił pas ruchu i uderzył w betonowy słup - poinformował reporter tvnwarszawa.pl. Jak dodał, kierowca pojazdu został przewieziony do szpitala.



Wszystko wydarzyło się przed godziną 6. - Ciężarowa wywrotka z piachem jechała Augustówką w kierunku Powsińskiej. Z nieustalonych przyczyn zjechała ze swojego pasa ruchu na przeciwny, wpadła do rowu niszcząc betonowy słup, na którym wisiała latarnia oraz kostkę przy przystanku autobusowym - opisywał Lech Marcinczak, reporter tvnwarszawa.pl.



Jak dodał, to przystanek o nazwie SANTOCKA 01. - Całe szczęście, że w chwili zdarzenia nie było tu żadnego pasażera. Nie podjeżdżał też żaden autobus - zaznaczył.



Marcinczak podkreślił, że zniszczenia są duże. - Uszkodzona jest sama ciężarówka i słup. Kostka jest połamana, wszędzie leżą jej odłamki - mówił. Piach z wywrotki się nie wysypał.



Na miejscu pracowała policja. Przyjechała też karetka pogotowia. Jak podał nasz reporter, zabrała kierowcę ciężarówki do szpitala, "z niewielkimi obrażeniami".

- Prawdopodobną przyczyną całego zdarzenia było to, że kierowca zasłabł - poinformował z kolei Piotr Świstak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. - Poza nim nikt nie został poszkodowany - dodał.



Na Augustówce nieprzejezdny był jeden pas ruchu.

