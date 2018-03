Wysiadała z samochodu, kiedy w tył uderzyło inne auto. Trafiła do szpitala

Ulice

Wypadek w Pruszkowie Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Na ulicy Armii Krajowej w Pruszkowie zderzyły się trzy samochody. - Jedna osoba, pasażerka volkswagena, trafiła do szpitala - powiedział nasz reporter. Na miejscu pracowała policja. Ulica była nieprzejezdna.

Do zdarzenia doszło na wysokości budynku numer 28 (między Lipową, a Polną). - Tuż przed przejściem dla pieszych stał volkswagen, za nim citroen i w te auta uderzył kierowca forda - opisywał Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.

Jak dodał, jedna osoba została przewieziona do szpitala. Była to pasażerka volkswagena. - Rozmawiałem z kierowcą tego samochodu. Według jego relacji, kiedy stał przed pasami i przepuszczał pieszych, jego pasażerka zdecydowała się wysiąść. W tym momencie z tyłu uderzył w nich inny pojazd. Kobieta wpadła na chodnik. Karetka zawiozła ją do szpitala - relacjonował Zieliński.

Policja potwierdziła informację naszego reportera. - Kobieta, która trafiła do szpitala, ma 24 lata, zaś sprawca [czyli kierowca forda - red.] 46 lat - podała Monika Brodowska z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Są utrudnienia

Na miejscu była również straż pożarna, która odłączyła napięcie w samochodach i posypała wycieki z płynów eksploatacyjnych.

Przez kilkadziesiąt minut były utrudnienia w ruchu. Policja zablokowała przejazd od strony centrum Pruszkowa w kierunku ulicy Lipowej.

1/8 Wypadek w Pruszkowie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 2/8 Wypadek w Pruszkowie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 3/8 Wypadek w Pruszkowie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 4/8 Wypadek w Pruszkowie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 5/8 Wypadek w Pruszkowie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 6/8 Wypadek w Pruszkowie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 7/8 Wypadek w Pruszkowie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 8/8 Wypadek w Pruszkowie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl















kw