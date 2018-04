Wypadek z udziałem motocyklisty. "Był w stanie ciężkim"

Ulice

Zderzenie motocykla i BMW Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl



- Na skrzyżowaniu Jagiellońskiej z Kotsisa doszło do zderzenia motocykla i osobowego BMW - informował reporter tvnwarszawa.pl. Na Jagiellońskiej w stronę Białołęki ruch odbywał się tylko jednym pasem.

- Osobowe BMW prawdopodobnie jechało od strony Białołęki i skręcało w lewo w ulicę Kotsisa. Motocykl uderzył w jego przednie nadkole - informuje Lech Marcinczak, reporter tvnwarszawa.pl.

Na miejscu pracowali policjanci i strażacy, wezwano też karetkę pogotowia. - Motocyklista został przetransportowany do szpitala - podał Marcinczak. a Piotr Świstak ze stołecznej komendy dodał, że mężczyzna był w stanie ciężkim.

Na Jagiellońskiej były duże utrudnienia w ruchu. Zablokowane były trzy pasy: dwa do jazdy na wprost i jeden do skrętu w prawo. Ruch odbywał się tylko jednym pasem. Utrudnienia skończyły się ok. godz. 10.30.

1/5 Zderzenie motocykla i BMW fot. Lech Marcinczak /tvnwarszawa.tvn24.pl 2/5 Zderzenie motocykla i BMW fot. Lech Marcinczak /tvnwarszawa.tvn24.pl 3/5 Zderzenie motocykla i BMW fot. Lech Marcinczak /tvnwarszawa.tvn24.pl 4/5 Zderzenie motocykla i BMW fot. Lech Marcinczak /tvnwarszawa.tvn24.pl 5/5 Zderzenie motocykla i BMW fot. Lech Marcinczak /tvnwarszawa.tvn24.pl









mś/b