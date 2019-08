Ulice

Jak podaje straż pożarna, na warszawskim Bemowie doszło do wybuchu auta dostawczego, które przewoziło butle z gazem. Ze wstępnych informacji wynika, że dwie osoby nie żyją. Trzy inne zostały ranne, w tym dwie ciężko. Informację i zdjęcia ze zdarzenia dostaliśmy też na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Wrocławskiej i Blatona.

- W wyniku eksplozji samochód dostawczy uległ całkowitemu zniszczeniu. Jej siła była na tyle duża, że szczątki pojazdu porozrzucane są w promieniu 75 metrów - relacjonował Grzegorz Trzeciak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Jak początkowo zaznaczył, ze wstępnych ustaleń służb wynika, że jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne.

Godzinę później Karol Kierzkowski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazał nam nowe ustalenia. - Mamy potwierdzoną informację o dwóch ofiarach śmiertelnych. Poszkodowane zostały też trzy inne osoby. Wszystkie zostały już przewiezione do szpitala. Dwie z nich są w ciężkim stanie - powiedział tvnwarszawa.pl Kierzkowski.

Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Jest też pogotowie ratunkowe.

Strefa bezpieczeństwa

- Obecnie prowadzimy na miejscu działania polegające na schłodzeniu butli z gazem. Ulica została zamknięta. Wyznaczyliśmy strefę bezpieczeństwa. W butlach był prawdopodobnie acetylen, wnioskujemy to na podstawie skali zniszczeń auta - dodaje Trzeciak.

Jak opisuje nasz reporter z ruchu został wyłączony cały rejon skrzyżowania. - Strażacy nie mogą podejść bezpośrednio pod wypalony wrak. Tam jeszcze leżą butle. Prawdopodobnie mogą być jeszcze pełne, dlatego strażacy stworzyli tak zwane bezosobowe stanowisko gaśnicze. Działko wodno-pianowe stoi na ulicy - opisuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.

Ocena też, że akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin. - Takie butle bardzo wolno się schładza - zaznacza. Te informacje potwierdza też Kierzkowski. - Sytuacja jest opanowana. Czekają nas teraz co najmniej dwie godziny polewania butli wodą. Później będą one chłodzone w specjalnie przygotowanym basenie - tłumaczył. - Rzeczywiście zgodnie z procedurami zaleca się, by trwało to nawet do 24 godzin. Niewykluczone, że akcja potrwa do jutra - dodał.

1/4 Wybuch auta dostawczego na Bemowie fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 2/4 Wybuch auta dostawczego na Bemowie fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 3/4 Wybuch auta dostawczego na Bemowie fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 4/4 Wybuch auta dostawczego na Bemowie fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl







kk/pm