Ulice

Mercedes utknął na stalowych linkachLech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

Na wjeździe z Wisłostrady na most Łazienkowski doszło do kolizji. - Osobowy mercedes zaklinował się w linkach zabezpieczających jezdnię. Strażacy starają się go uwolnić - podaje nasz reporter.

Wszystko wydarzyło się na jezdni w kierunku centrum - na wjeździe z Czerniakowskiej na most Łazienkowski.

- Kierowca jadący czarnym mercedesem wpadł w poślizg, obróciło go i wjechał na linki przyczepione do słupków i zabezpieczających jezdnię. Wpadł bardzo niefortunnie. Liny zaklinowały mu się pod kołami, nie był w stanie sam się wyswobodzić - opisuje Lech Marcinczak z tvnwarszawa.pl.

Na miejsce przyjechały dwa zastępy straży pożarnej. - Strażacy próbują uwolnić pojazd i wcale nie jest to proste - dodaje nasz reporter. - Mężczyźnie jadącemu mercedesem ani nikomu innemu nic się nie stało - informuje Marcinczak.

Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia. Nie ma wjazdu na most z Wisłostrady w stronę centrum.

Informacje naszego reportera potwierdziła policja.

- Do zdarzenia doszło o 11:04. Z niewiadomych przyczyn kierujący mercedesem zjechał z pasa drogi i uderzył w barierki. Nikomu nic się nie stało - powiedziała w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 Monika Brodowska z Komendy Stołecznej Policji.

~Piotr Samochód zawisł na barierach 1/2 fot. ~Piotr 2/2 fot. ~Piotr



1/2 Mercedes na barierkach fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 2/2 Mercedes na barierkach fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl



