Wołoska: samochód na dachu, jedna osoba ranna

Ulice

Dachowanie na Wołoskiej Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl

Na ulicy Wołoskiej, przed Galerią Mokotów doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jeden z nich dachował. Jedna osoba została ranna. Są utrudnienia w ruchu.



Pierwszą informację o wypadku otrzymaliśmy na Kontakt 24. "Na wysokości zjazdu do Galerii Mokotów doszło do zderzenia 2 aut. Jeden z pojazdów dachował. Na miejscu są służby. Zablokowane są dwa z trzech pasów ruchu w kierunku centrum" - napisał PiotrJakubr, Reporter 24.



Policja potwierdziła informację o zderzeniu. - Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy o 10.35. Zderzyły się toyota i volkswagen. Jedna osoba została ranna, prawdopodobnie będzie przewieziona do szpitala - powiedziała nam Sylwia Ochmańska z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.



Na miejscu wciąż trwają czynności. Przyjechały dwa wozy straży pożarnej.

Jak podaje reporter tvnwarszawa.pl Lech Marcinczak, dostawczy volkswagen jechał Wołoską i skręcał w Uniechowskiego. - Toyota również jechała Wołoską, prosto. Volkswagen przecinał jej drogę. Na tym skrzyżowaniu jest sygnalizacja świetlna, więc któryś kierujący musiał wjechać na czerwonym świetle - opisuje nasz reporter.

- Strażacy już postawili samochód na koła, ale utrudnienia nadal są bardzo duże - ostrzega.



Policja zamknęła przejazd Wołoską w kierunku centrum.

1/8 Zderzenie na Mokotowie fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 2/8 Zderzenie na Mokotowie fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 3/8 Zderzenie na Mokotowie fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 4/8 Zderzenie na Mokotowie fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 5/8 Zderzenie na Mokotowie fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 6/8 Utrudnienia na Wołoskiej po zderzeniu fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 7/8 Utrudnienia na Wołoskiej po zderzeniu fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 8/8 Zderzenie na Mokotowie fot. PiotrJakub / Kontakt 24















kw/pm