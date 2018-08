Wjechał w rowerzystę przy rondzie. "Kierowca starał się pomagać"

Ulice

Potrącenie na rondzie Jazdy Polskiej Michał / Kontakt 24

Przy rondzie Jazdy Polskiej samochód wjechał w przejeżdżającego przez jezdnię rowerzystę. Sprawę bada policja. Nagranie ze zderzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24 od Michała.

Do wypadku doszło około godziny 15 (jak tłumaczy Reporter 24, na jego nagraniu cofnięta jest data).

Na filmie widać auta skręcające z Trasy Łazienkowskiej w ulicę Waryńskiego. Renault zatrzymuje się tuż przed przejściem, przepuszczając rowerzystę. W tej samej chwili, zza autobusu miejskiego, na środkowy pas skręca audi. Kierowca nie zatrzymuje się, zaczyna przyspieszać i uderza w jednoślad, z którego upada na jezdnię mężczyzna.

"Migało zielone"

Jak relacjonuje Reporter 24, na wypadek natychmiast zareagowali przechodzący i przejeżdżający obok ludzie.

- Jeden z nich zaczął kierować ruchem, by nie doszło do kolejnego nieszczęścia. Kolejne dwie osoby okazały się lekarzami, udzielały pierwszej pomocy poszkodowanemu. Sam kierowca z samochodu osobowego, który potrącił rowerzystę, podbiegł do poszkodowanego i starał się pomagać. Został na miejscu aż do przyjazdu policji - dodał Reporter 24.

"Ku przestrodze"

Potrącony rowerzysta został zabrany do szpitala. Na miejscu zjawili się też policjanci. - Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Mówimy tu o wypadku, więc kierowca nie dostał mandatu, sprawą zajmie się wydział dochodzeniowy śródmiejskiej policji - poinformował Antoni Rzeczkowski z Komendy Stołecznej Policji.

Funkcjonariusze będą wyjaśniać okoliczności wypadku.

Autor filmu przekazał redakcji Kontaktu 24, że od razu pokazał go funkcjonariuszom, którzy zostali wezwani do wypadku. - Poprosili bym zachował go i zabezpieczył na potrzeby śledztwa - mówił.

Zaznaczył też, że nagranie przesłał ku przestrodze, aby pamiętać o zachowaniu ostrożności na jezdni.

kk/ran