W niedzielę półmaraton, korek już w sobotę

Ulice

Utrudnienia przed półmaratonem Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

W sobotnie popołudnie kierowcy utknęli w korku na Wisłostradzie. Powodem są przygotowania do 14. PZU Półmaratonu Warszawskiego. Biegacze wyruszą na trasę w niedzielę.

Choć start biegu zaplanowany jest na godzinę 10 w niedzielę, przygotowania rozpoczęły się kilka dni wcześniej. Na Podzamczu wyrosło miasteczko namiotowe, które będzie zapleczem imprezy biegowej.

Organizatorzy ostrzegali, że utrudnienia zaczną się już w sobotę. Od godziny 12 wyłączony z ruchu został prawy pas ulicy Wybrzeże Gdańskie w kierunku Mokotowa, na odcinku od ulicy Wenedów do Grodzkiej.

Zamknięte ulice

Gdy zmiany zostały wprowadzone w życie, kierowcy jadący w stronę Mokotowa utknęli w korku między mostami Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.

To nie koniec zmian w tym miejscu, bo od godziny 21 zachodnia jezdnia Wisłostrady - prowadząca w kierunku Mokotowa - zostanie całkowicie zamknięta na odcinku od ulicy Krasińskiego do Grodzkiej. Ruch będzie przywracany stopniowo. W niedzielę, około 17 otwarte zostaną dwa pasy, a godzinę później także trzeci.

Ze względu na montaż i demontaż startu, od soboty od godziny 21 do niedzieli do godziny 14 zamknięte dla ruchu będą ulice Konwiktorska i Sanguszki na odcinku od ulicy Wybrzeże Gdańskie do Bonifraterskiej.

Kilkanaście tysięcy biegaczy

W niedzielę warszawskie ulice pełne będą biegaczy. Tak jak w poprzednim roku, uczestnicy półmaratonu wystartują z ulicy Konwiktorskiej, a bieg zakończą przy Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu. Na trasę wyruszą o godzinie 10, a kilka minut wcześniej zmagania rozpoczną zawodnicy poruszający się na wózkach z napędem ręcznym.

Trasa 14. PZU Półmaratonu Warszawskiego wyniesie ponad 20 kilometrów. Na liście startowej znajduje się kilkanaście tysięcy osób.

Trasa Półmaratonu Warszawskiego fot. Urząd miasta Warszawy

Utrudnienia w czasie biegu

Informacje 48 milionów na modernizację Hutnika. Będą boiska i korty Rada Warszawy zdecydowała o podniesieniu budżetu na modernizację obiektów Hutnika na Bielanach z 16 na 48 milionów złotych. Projekt zakłada stworzenie... WIĘCEJ »

W niedzielę z ruchu wyłączane będą kolejne śródmiejskie i żoliborskie ulice na trasie biegu: Konwiktorska - Muranowska - Andersa i Mickiewicza - pl. Wilsona -Krasińskiego - Wybrzeże Gdyńskie - Krajewskiego - Jeziorańskiego - Zakroczymska - Szymanowska - Słomińskiego.

Praga Północ

Trasę na Pragę biegacze pokonają mostem Gdańskim, a następnie pobiegną ulicą Starzyńskiego. Dalej będą przemieszczać się ulicami: Namysłowską - Ratuszową - Wybrzeżem Helskim i Wybrzeżem Szczecińskim - Okrzei - Jagiellońską - Zamoyskiego - Sokolą - Wybrzeżem Szczecińskim - mostem Świętokrzyskim.

Śródmieście

Z mostu Świętokrzyskiego biegacze udadzą się dalej ulicami: Tamką - Kruczkowskiego - Rozbrat i Górnośląską - Hoene-Wrońskiego - al. Hopfera - Agrykolą - Szwoleżerów - Czerniakowska, Solec i Wioślarską - Wybrzeżem Kościuszkowskim i Wybrzeżem Gdańskim.

Zmiany w kursowaniu komunikacji

W czasie wyłączenia z ruchu ulicy Konwiktorskiej i zachodniej jezdni Wisłostrady (od 21 w sobotę do 17 w niedzielę) autobusy linii 118 i 185 (tylko w kierunku Metra Politechnika i Ursynowa Zachodniego) pojadą objazdem ulicami: Mickiewicza - Andersa - przez plac Bankowy - Senatorską - Nowy Przejazd- al. Solidarności - Nowy Zjazd.

Autobusy linii 178 w obydwu kierunkach będą kursowały ulicami Świętojerską i Anielewicza, natomiast 227 do Dworca Centralnego dojedzie ulicami Międzyparkową i Bonifraterską.

Linia 503 będzie kończyła kursowanie na ul. Muranowskiej.

W niedzielę, w trakcie biegu, na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 102, 105, 107, 108, 114, 116, 118, 125, 127, 135, 141, 146, 147, 157, 159, 162, 166, 169, 170, 171, 178, 185, 187, 202, 205, 212, 227, 409, 500, 503, 509, 518.

Na zmienione trasy będą kierowane także tramwaje linii 6, 15, 18, 20 i 28. Tramwaje specjalnej linii E będą kursowały ulicami Andersa - Stawki - al. Jana Pawła II - Słowackiego.

1/7 Utrudnienia przed półmaratonem fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 2/7 Utrudnienia przed półmaratonem fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 3/7 Utrudnienia przed półmaratonem fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 4/7 Utrudnienia przed półmaratonem fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 5/7 Utrudnienia przed półmaratonem fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 6/7 Utrudnienia przed półmaratonem fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 7/7 Utrudnienia przed półmaratonem fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl













kk/pm