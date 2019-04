Ulice

Dwa samochody osobowe zderzyły się na Bielanach. Są utrudnienia na skrzyżowaniu Marymonckiej z Podleśną.

Do zderzenia doszło o godzinie 15.30. - W zderzeniu brały dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały przekazane pod opiekę ratowników medycznych - poinformował Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej Policji.

- Pasażer jednego z pojazdów trafił do szpitala z obrażeniami głowy. Kierowca odmówił zabrania go do szpitala. W drugim samochodzie jechała matka z dwójką dzieci - przekazał nam Szymon Kisieliński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. I dodał, że cała trójka została również przebadana przez pogotowie, ale nie było konieczności ich hospitalizacji.

Jak ustalił nasz reporter Artur Węgrzynowicz, na miejsce zostały zadysponowane trzy karetki pogotowia i trzy zastępy straży pożarnej. Jest też policja.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. - Przejazd Marymoncką jest zablokowany. Kierowcy muszą skręcić w Podleśną lub Podczaszyńskiego. Nie ma też przejazdu z Podleśnej i Podczaszyńskiego przez Marymoncką - ostrzega nasz reporter.

1/4 Zderzenie na Marymonckiej fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/4 Zderzenie na Marymonckiej fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 3/4 Zderzenie na Marymonckiej fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 4/4 Korek po zderzeniu na Marymonckiej







