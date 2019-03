Uciekał przed policją i porzucił auto. Teraz usłyszał zarzut

Ulice

Nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed policją. Kierowca z Radzymińskiej szybko został ujęty, a teraz usłyszał zarzut.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o pościgu na Targówku. Na wysokości Radzymińskiej 90 policjanci próbowali zatrzymać kierowcę seata, jednak ten nie zareagował na wezwanie funkcjonariuszy.

Jak informowała Małgorzata Wersocka z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji, po kilkudziesięciu metrach samochód się zatrzymał i kierowca porzucił pojazd. W środku pozostawił pasażera.

Porzucone auto stało na Radzymińskiej, na wysokości numeru 150 przed skrzyżowaniem z Bieżuńską w kierunku Marek.

Z relacji Pauliny Onyszko z Komendy Rejonowej Policji dla Białołęki, Pragi Północ i Targówka wynika, że policjantom szybko udało ustalić się nazwisko zatrzymanego. - Mężczyzna został ujęty w czwartek wieczorem. Policjanci z Targówka przeprowadzili rozpoznanie i bardzo szybko ustalono jego tożsamość - mówiła.

Jak poinformowała, to 27-letni mieszkaniec Ząbek. - Został znaleziony w wynajmowanym pokoju w Ząbkach. Policjanci doprowadzili go na komisariat, gdzie został przesłuchany w piątek – podała.

Jak dodała Onyszko, mężczyzna usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli, co jest przestępstwem. Grozi mu za to kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. - 27-latek przyznał się do popełnienia wykroczenia – poinformowała.

1/4 Mężczyzna porzucił auto na Radzymińskiej 150 fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/4 Mężczyzna porzucił auto na Radzymińskiej 150 fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 3/4 Mężczyzna porzucił auto na Radzymińskiej 150 fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 4/4 Policyjny pościg na Radzymińskiej fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl







ap/r

