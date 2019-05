Ulice

Samochód osobowy zderzył się z traktorem przed wiaduktem nad trasą S8 w Jankach. Pod wpływem uderzenia maszyna rolnicza rozpadła się na pół.

Do kolizji doszło około godziny 18, przed wiaduktem ulicy Sąsiedzkiej. - Kierowca ciągnika skręcał na posesję. Wówczas zaczął wyprzedzać go kierowca volkswagena. Wtedy doszło do zderzenia - informuje Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji.

I dodaje, że nikt nie został ranny. - Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Sprawca kolizji został ukarany mandatem - mówi.

Jak relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, w wyniku zderzenia ciągnik... rozpadł się na dwie części - tylna przewróciła się na jezdnię, natomiast przód pozostał na kołach.

- Nastąpił wyciek paliwa i płynów eksploatacyjnych. Na miejscu pracują trzy zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Falent i Raszyna - mówi Karol Kroć z pruszkowskiej straży pożarnej.

Jak zaznacza strażak, na miejscu były utrudnienia w ruchu.

