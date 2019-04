Ulice

Na placu Zawiszy trwa Manifestacja rolników wspieranych przez taksówkarzy i już teraz powoduje ogromne utrudnienia. A to dopiero początek: o 13 protestujący ruszą w stronę ronda Dmowskiego, gdzie mają pikietować do godziny 16.

Protest rozpoczął się o godzinie 8, natomiast utrudnienia były odczuwalne wcześniej. Przez plac Zawiszy nie jeżdżą bowiem tramwaje ani samochody. Policja blokuje ruch na dojazdach, na przykład na Grójeckiej kieruje auta na objazdy już na wysokości Wawelskiej. W korku stoją więc kierowcy, którzy do centrum miasta próbują dojechać Grójecką od strony Ochoty i Alejami Jerozolimskimi od strony Pruszkowa. Ciasno jest też na Trasie Łazienkowskiej i Prymasa Tysiąclecia. - Słychać dźwięki klaksonów, jest duże zamieszanie - mówi Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

Jak wynika z relacji naszego reportera, przed godziną 10 największe utrudnienia są na ulicy Grójeckiej, Wawelskiej, Kopińskiej, ale też w alei Jana Pawła II i na Trasie Łazienkowskiej. - Zakorkowane są największe ulice otaczające plac Zawiszy, korkują się też uliczki przyległe - podsumowuje Węgrzynowicz.

Z kolei niewielkie natężenie ruchu można zaobserwować na ulicy Marszałkowskiej czy placu Konstytucji. Normalny ruch jest także na Wisłostradzie, Alejach Jerozolimskich na odcinku od mostu do ronda Czterdziestolatka, a także w okolicach ronda Dmowskiego. - Wygląda na to, że na drogach nieprzylegających do placu Zawiszy ruch jest mniejszy niż zwykle - stwierdza reporter.

Sam protest przebiega spokojnie. - Jest kilkuset protestujących, mają biało-czerwone flagi, a kilka osób kamizelki odblaskowe - relacjonuje Węgrzynowicz i dodaje, że na miejscu znajduje się wielu policjantów. - Do rolników dołączyli taksówkarze, którzy protestują przeciwko nielegalnym przejazdom - dodaje.

Ewa Gawor, szefowa stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, powiedziała, że dzięki rozmowom warszawskich urzędników z przedstawicielami organizatorów zgromadzenia udało się wynegocjować deklarację "pokojowego charakteru manifestacji" oraz wcześniejsze zakończenie protestu.

Pierwotnie miał on trwać do godziny 18.

Organizatorzy poinformowali, że jedną z form protestu będzie uruchomienie syren. Sygnał alarmowy ma być nadawany około godziny 10.

Mapa przemarszu demonstracji fot. Urząd miasta Warszawy

"Serdecznie przepraszamy"

Jak przyznał lider AgroUNII Michał Kołodziajczak: "Wszystkich warszawiaków serdecznie przepraszamy, ale niestety nie możemy inaczej".

- To jest, można powiedzieć, ostatni taki symboliczny protest, który robimy maksymalnie najmniejszym nakładem ludzi, żeby pokazać, jak niewiele osób trzeba, żeby zrobić utrudnienia - stwierdził i dodał, że protest nie jest robiony z premedytacją - Tylko po to, żeby ludzie mogli zrozumieć to, o czym my mówimy. Nasz rynek jest zamknięty przez kilka osób, które nie chcą wprowadzenia odpowiednich zmian. Tak samo dzisiaj manifestacja zgłoszona na 2000 osób utrudnia życie całej Warszawie - dodał

Wtórował mu Robert Marciniak, należący do AgroUNII. - Rząd oferuje nam duże dofinansowania. Ale tak naprawdę z czego mamy je spłacić, jeżeli nie mamy wypracowanego zysku? – pytał.

Utrudnienia dla autobusów i tramwajów

Od godziny 8 plac Zawiszy jest całkowicie zamknięty. O godzinie 13 manifestanci planują przemarsz południową jezdnią Alej Jerozolimskich w kierunku centrum, na rondo Dmowskiego. Tam rozpocznie się druga część protestu, która potrwa do godziny 16.

Jak podaje Zarząd Transportu Miejskiego, zmianie ulegną trasy autobusów linii 117, 127, 128, 131, 157, 158, 159, 171, 174, 175, 200, 501, 504, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525 oraz tramwajów linii 1, 7, 9, 11, 22, 24 i 25.

- Mamy nadzieję, że warunki techniczne - czyli dostęp - będzie do placu Starynkiewicza, wówczas tramwaje jadące mostem Poniatowskiego będą dojeżdżać do placu Starynkiewicza i stamtąd zawracać - mówił podczas wtorkowej konferencji dyrektor ZTM Andrzej Franków.

W razie zamknięcia dla ruchu ulicy Marszałkowskiej i przejazdu na rondzie Czterdziestolatka, objazdami pojadą ponadto także linie 4, 10, 17, 18, 33, 35 i 41.

"W przypadku braku możliwości przejazdu, tramwaje ww. linii mogą kursować na trasach objazdowych, przebiegających najbliższymi, przejezdnymi ciągami ulic" - podaje ZTM.

