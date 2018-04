Rocznica katastrofy smoleńskiej. Apel Pamięci przed pałacem

Ulice

9.12 - Jako chrześcijanie chcemy zmarłym w katastrofie smoleńskiej ofiarować modlitwę, bo to dla nich jest najcenniejsze; prosić o miłosierdzie boże - powiedział podczas obchodów 8. rocznicy katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. na warszawskich Wojskowych Powązkach bp polowy WP Józef Guzek.



Biskup Polowy Wojska Polskiego, a także przedstawiciele kościołów prawosławnego i ewangelickiego, zmówili podczas wtorkowych uroczystości modlitwę za ofiary katastrofy smoleńskiej.



- Po ośmiu latach miejsce pożegnań stało się miejscem spotkań. Kolejny już raz przychodzimy w kolejną rocznicę, aby spotkać się z tymi, którzy tamtego dnia zginęli. Jako chrześcijanie chcemy również ofiarować modlitwę, bo to dla nich jest najcenniejsze; prosić o miłosierdzie boże. Słowa ludzkie są zbyt małe i nieudolne, by kierować je do Boga, dlatego odmówmy modlitwę, której nas nauczył Jezus Chrystus - powiedział bp Guzek. Zmówił modlitwę "Ojcze nasz".

9.03 Prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński oraz Stanisław Karczewski, premier Mateusz Morawiecki, szefowie MON Mariusz Błaszczak i MSWiA Joachim Brudziński, uczestniczą we wtorek w apelu pamięci przed Pałacem Prezydenckim w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej.



Apel odbył się o godz. 8.41, w godzinę kiedy doszło do katastrofy - złożono kwiaty przed tablicami upamiętniającymi ofiary tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Przed Pałacem ułożono krzyż z białych i czerwonych zniczy, umieszczono zdjęcie pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, po dwóch stronach znajdują się flagi narodowe, jest też asysta wojskowych.



Wcześniej w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca odbyła się msza św. w intencji ofiar katastrofy.

8.51 Rozpoczynają się uroczystości przed Pałacem Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu. Ma odbyć się między innymi Apel Pamięci.



8.29 Na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach rozpoczęły się we wtorek rano, przygotowane przez stołeczny ratusz, uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku.



Obchody rozpoczęły się o godzinie 8.20. przy kwaterze smoleńskiej na cmentarzu na Wojskowych Powązkach, gdzie znajduje się pomnik wszystkich ofiar oraz 28 mogił osób, które zginęły w katastrofie.



Podczas uroczystości odczytane zostaną nazwiska ofiar katastrofy; duchowni trzech wyznań odmówią modlitwę, delegacje i bliscy ofiar złożą wieńce i kwiaty, zapłoną znicze. O godz. 8.41 – w godzinę katastrofy - odegrany zostanie utwór "Cisza". W ceremonii uczestniczą m.in. rodziny ofiar i politycy.

Złożenie wieńców na Powązkach TVN24

8.25 Ofiary katastrofy smoleńskiej miały różne życiorysy i poglądy pomyślmy o nich w zadumie - napisała we wtorek na Twitterze wicepremier Beata Szydło.

"10 kwietnia 2010 roku, pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Mieli różne życiorysy, zawody i poglądy. Wszyscy towarzyszyli Prezydentowi RP prof. Lechowi Kaczyńskiemu w drodze do Katynia. Pomyślmy o nich w zadumie. Cześć ich pamięci!" - napisała Szydło na Twiterze.

8.21 Rozpoczęły się uroczystości przed pomnikiem poświęconym katastrofie smoleńskiej na Powązkach. Odegrano hymn Polski.



8.12 Prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Senatu oraz ministrowie i politycy PiS biorą udział we wtorkowej mszy św. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca, która rozpoczyna obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej.



Msza święta rozpoczęła się po godz. 8., przybyli na nią m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałkowie Sejmu: Beata Mazurek i Ryszard Terlecki. Obecny jest również były szef MON Antoni Macierewicz.

8.07 W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego złożyłem dziś kwiaty pod tablicą upamiętniającą prezesa NBP śp. Sławomira Skrzypka - poinformował we wtorek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.

W imieniu Prezesa Rady Ministrów @MorawieckiM złożyłem dziś kwiaty pod tablicą upamiętniającą śp. Sławomira Skrzypka, ekonomisty, inżyniera, Zastepcy Prezydenta Warszawy, Prezesa NBP, który zginął 10 kwietnia 2010 w Katastrofie Smoleńskiej. pic.twitter.com/o5itVNEjjI — Jacek Sasin (@SasinJacek) 10 kwietnia 2018

8.06 Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak złożył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej umieszczoną na gmachu resortu.

7.30 Marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski złożyli we wtorek rano, w ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej, wiązanki przed tablicą ku czci posłów i senatorów zmarłych tragicznie w tej katastrofie.





Kwiaty złożono także przed odsłoniętą w poniedziałek tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także tablicą poświęconą marszałkowi Sejmu III kadencji Macieja Płażyńskiego, który także zginął w katastrofie smoleńskiej.W uroczystości wzięli udział także między innymi wicemarszałkowie Sejmu Beata Mazurek i Ryszard Terlecki.

Odsłonięcie pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010, odsłonięcie kamienia w miejscu, gdzie stanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim, wieczorny marsz pamięci - złożą się na oficjalne obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie.

W związku z rocznicowymi obchodami w Warszawie wiele ulic, placów i parkingów została wygrodzona i całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego, a także pieszego.

Wygrodzono barierkami między innymi plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście od pl. Zamkowego do ul. Królewskiej i pl. marszałka Piłsudskiego. Całkowicie zamknięte będzie Krakowskie Przedmieście od ul. Królewskiej do ul. Świętokrzyskiej.

10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Główne zdjęcie: PAP

PAP,ran/ec