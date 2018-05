Ulice

Na filmie zarejestrowanym przez kamerę zamontowaną w aucie dokładnie widać moment zderzenia rowerzysty z samochodem. Potrącony mężczyzna odbił się od auta i przeleciał kilka metrów do przodu.

Jak opisywał autor nagrania, jako jeden z pierwszych dotarł do potrąconego. Podczas gdy inni świadkowie wzywali pogotowie, on próbował udzielić mu pierwszej pomocy. Dodał też, że po kilku minutach przy poszkodowanym pojawiła się kobieta, która była studentką medycyny i żołnierz Żandarmerii Wojskowej. Oboje mieli pomagać w zabezpieczeniu rannego do przyjazdu pogotowia.

Policja wyjaśni przyczyny

Wypadek z udziałem rowerzysty potwierdziła stołeczna policja.

- Po godzinie 7 rano otrzymaliśmy zgłoszenie zderzenia z udziałem kierującego rowerem i samochodem dostawczym. Potrącony mężczyzna początkowo był nieprzytomny, jednak po kilku minutach odzyskał przytomność. Został przewieziony do szpitala - poinformował Antoni Rzeczkowski z Komendy Stołecznej Policji.

Dodał też, że w rejonie zderzenia przez kilkadziesiąt minut wstrzymany był ruch tramwajowy, ponieważ w wyniku zderzenia rower znalazł się na torowisku.

Zablokowane były też dwa pasy ruchu w kierunku Młynarskiej. - Wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmie się komenda rejonowa na Woli - powiedział Rzeczkowski.

Awaria sygnalizacji

Z relacji autora nagrania wynika, że w momencie, gdy doszło do zderzenia, na skrzyżowaniu nie działała sygnalizacja. "Dodam, że 24 godziny od zdarzenia przejeżdżałem tym samym skrzyżowaniem i sygnalizacja była wciąż zepsuta" - pisał.

Relacja internauty pokrywa się z informacjami przekazanymi nam przez rzeczniczkę Zarządu Dróg Miejskich. - Wczoraj o godzinie 9 rano mieliśmy zgłoszenie o pulsującej na pomarańczowo sygnalizacji na skrzyżowaniu Obozowej i alei Prymasa Tysiąclecia. Dwadzieścia minut później na miejscu zjawił się konserwator, wówczas światła działały już poprawnie. Prawdopodobnie przyczyną wcześniejszego stanu mógł być chwilowy problem z zasilaniem - wyjaśnia Karolina Gałecka.

Okazało się, że drogowcy również we wtorek rano otrzymali kolejny sygnał o awarii. - Dziś o godzinie 7.59 po raz kolejny dotarło do nas zgłoszenie o pulsującej na pomarańczowo sygnalizacji. Konserwator tym razem wymienił zabezpieczenie i inne elementy systemu. O godzinie 8.30 sygnalizacja funkcjonowała już normalnie - zapewniła rzeczniczka.

