Poważny wypadek na Ursynowie. Wycinali zakleszczone osoby, w tym dziecko

Ulice



Trzy osoby zostały ranne w wypadku na skrzyżowaniu alei Komisji Edukacji Narodowej z ulicą Przy Bażantarni. Z kompletnie zniszczonej hondy strażacy musieli wydostać kierowcę i dziewięciolatkę.

W wypadku udział brały dwa samochody: honda i BMW. - Musieliśmy wykonać dostęp do dziecka i osoby dorosłej, które były zakleszczone - poinformował nas Michał Konopka ze straży pożarnej.

Ranni

Na miejscu był nasz reporter, który sprecyzował, że strażacy wycinali rannych z samochodu marki Honda. To auto było bardzo zniszczone. - Mężczyzna został zabrany do karetki - relacjonuje Tomasz Zieliński. Reporter ustalił, że ranne dziecko to dziewczynka. Policja podała, że ma 9 lat. - Trafiła na deskę ortopedyczną. Zajmuje się nią pogotowie - podawał Zieliński.

- Oprócz nich, w wypadku ucierpiał pasażer jadący BMW. Obecnie znajduje się w karetce na badaniu - mówiła Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji. - BMW należy do jednaj z placówek dyplomatycznych w Warszawie. Kierowca był trzeźwy, nic mu się nie stało - uzupełniła.

A Tomasz Zieliński sprecyzował, że to auto należące do ambasady Arabii Saudyjskiej.

Ponadto pogotowie musiało zająć się także dwiema innymi osobami. - Obok przechodziła kobieta, która prowadziła wózek. Przewróciła się (prawdopodobnie wystraszył ją huk - red.), a z wózka wypadło dziecko, które doznało urazu głowy. Bezpośrednio nie uczestniczyli w zdarzeniu - relacjonowała Magdalena Bieniak z KSP. Potem przekazała, że po przebadaniu w karetce, matka z dzieckiem zostali zwolnieni.

Na miejscu pracowały łącznie cztery ekipy ratowników medycznych.

Utrudnienia

Są duże utrudnienia w ruchu. Policja zablokowała taśmą przejazd aleją KEN w kierunku centrum. Zablokowany jest też jeden pas ruchu w kierunku przeciwnym. - Stoją na nim samochody służb - podawał Zieliński.

Zarząd Transportu Miejskiego informuje o utrudnieniach w kursowaniu autobusów. "W związku z zablokowanym przejazdem w rejonie skrzyżowania Przy Bażantarni i al. KEN występują utrudnienia w kursowaniu linii 166, 192. Autobusy jadące w kierunku krańców pl. Hallera / Metro Wilanowska kierowane są ulicami: Przy Bażantarni > Stryjeńskich > Belgradzka" - czytamy w komunikacie ZTM.

1/16 Wypadek na Ursynowie fot. Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl 2/16 Wypadek na Ursynowie fot. Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl 3/16 Wypadek na Ursynowie fot. Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl 4/16 Wypadek na Ursynowie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 5/16 Wypadek na Ursynowie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 6/16 Wypadek na Ursynowie fot. Mateusz Dolak/ tvnwarszawa.pl 7/16 Wypadek na Ursynowie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 8/16 Wypadek na Ursynowie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 9/16 Wypadek na Ursynowie fot. Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl 10/16 Wypadek na Ursynowie fot. Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl 11/16 Wypadek na Ursynowie fot. Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl 12/16 Wypadek na Ursynowie fot. Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl 13/16 Wypadek na Ursynowie fot. Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl 14/16 Wypadek na Ursynowie fot. Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl 15/16 Wypadek na Ursynowie fot. Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl 16/16 Wypadek na Ursynowie fot. Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl































Zdjęcia z wypadku dostaliśmy też na Kontakt24:

~Kuba Wypadek na al. KEN w Warszawie 1/2 fot. ~Kuba 2/2 fot. ~Kuba



Podziel się: Bądź na bieżąco:









md/b