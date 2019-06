Ulice

Zderzenie czterech aut Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Przed skrzyżowaniem Puławskiej z ulicą Poleczki zderzyły się cztery samochody osobowe. - Osiem osób zostało przewiezionych do szpitala - przekazała policja.

Policja dostała zgłoszenie o wypadku około godziny 15.

Przed skrzyżowaniem Puławskiej i z ulicą Poleczki zderzyły się cztery samochody osobowe: mazda, seat, peugeot i hyundai.



- Łącznie osiem osób zostało przewiezionych do szpitala - podał Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji. - Trzy z czterech pasów są zajęte. Jeden jest drożny. Utrudnienia w ruchu występują na odcinku Puławskiej od Piaseczna do Doliny Służewieckiej - poinformował policjant.



I dodał, że na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy ustalają okoliczności zdarzenia.



- Jak wynika z wstępnych ustaleń, jeden z kierowców przejechał na przeciwległy pas ruchu i wówczas doszło do czołowego zderzenia - relacjonuje Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl.

Zderzenie czterech aut fot. targeo

