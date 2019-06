Poranne utrudnienia na S8. Zepsuta ciężarówka i kolizja dwóch aut

Ulice

Korek po awarii ciężarówki na S8 Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

Utrudnienia na trasie S8. Przed mostem Grota-Roweckiego zepsuł się samochód ciężarowy. Kierowcy jadący w stronę Poznania utknęli w korku. W pobliżu doszło też do kolizji dwóch aut.

Do awarii doszło na jezdni tranzytowej, przed węzłem Łabiszyńska.

- Na środkowym pasie stoi zepsuty samochód ciężarowy. Kierowcy omijają go lewym i prawym pasem. Nie powoduje to ogromnego korka, jednak dojeżdżając do tego miejsca, trzeba znacznie zwolnić - relacjonuje Lech Marcinczak z tvnwarszawa.pl.

To nie jedyny powód utrudnień w piątkowy poranek. Kilkaset metrów dalej, w okolicy węzła Modlińska doszło do kolizji. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie po godzinie 6.

- W kolizji brały udział renault i peugeot. Nikt nie został ranny - mówi Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji. I dodaje, że auta zostały już uprzątnięte.

Jak zaznacza nasz reporter, kolizja spowolniła przejazd jezdnią lokalną w kierunku Poznania.

kk/b