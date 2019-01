Ulice

Tragiczny wypadek pod Warszawą. - Mężczyzna uderzył autem w drzewo, a następnie pojechał do pracy. Tam zmarł - dowiedział się Lech Marcinczak z tvnwarszawa.pl.

Do zdarzenia doszło w okolicy Radzymina. Policja zgłoszenie otrzymała po godzinie 8. - 56-letni kierowca volkswagena uderzył w drzewo. Wyszedł z samochodu o własnych siłach - opisuje Tomasz Sitek z policji w Wołominie.

Jak dodaje, mężczyzna zadzwonił po koleżankę z pracy, która zawiozła go do miejsca, gdzie pracował. - Tam źle się poczuł. Została wezwana karetka, jednak nie udało się go uratować - mówi Tomasz Sitek.

Okoliczności wypadku oraz śmierci mężczyzny wyjaśnia prokuratura. Zdecydowano o zabezpieczeniu auta oraz przeprowadzeniu sekcji zwłok.

