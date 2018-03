Ulice

Nocny wypadek na Batorego fot. targeo

W nocy z piątku na sobotę doszło do groźnego wypadku na ulicy Batorego. Zderzyły się dwa samochody osobowe, w tym jeden to taksówka. - Jej pasażerka wypadła z auta, w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala - poinformowała policja.

Wypadek miał miejsce po godzinie 1, na Batorego, w rejonie skrzyżowania z Waryńskiego.

- Zderzyło się BMW z taksówką marki renault. Kobieta będąca pasażerką, wypadła z taksówki. W ciężkim stanie przewieziono ją do szpitala - powiedziała nam Monika Brodowska z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Oprócz pasażerki, nikt inny nie został poszkodowany. Kierujący obu aut byli trzeźwi.

- Będziemy prowadzić postępowanie w tej sprawie, zajmą się nim policjanci z komendy na Mokotowie - zapowiedziała Brodowska.



kw