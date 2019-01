Ulice

Awaria w alei Prymasa Tysiąclecia Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

W alei Prymasa Tysiąclecia kierowcy od wczesnego ranka stoją w korku. Powodem jest awaria związana z jedną ze studzienek.

Korek tworzy się na wysokości stacji paliw, między Kasprzaka a wjazdem do tunelu pod Dworcem Zachodnim. - Między prawym a środkowym pasem stoi radiowóz straży miejskiej na sygnale. Przed nim jest studzienka, której prawdopodobnie brakuje klapy lub doszło przy niej do jakiejś awarii - relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

- Utrudnienia są olbrzymie. Zaczynają się już przy zjeździe w aleję Prymasa Tysiąclecia z trasy S8. Muszą się z nimi liczyć również pasażerowie komunikacji miejskiej. W korku utknęły też autobusy - ostrzega nasz reporter.

Awaria kanalizacyjna i pęknięty właz

Służby zostały wezwane na miejsce około 6 rano. - Zgłoszenie otrzymaliśmy od mieszkańca. Na miejsce udał się patrol. Okazało się, że klapa od studzienki była złamana i wystawała ponad poziom jezdni. Zabezpieczyliśmy ją, ponieważ znajduje się ona na ruchliwej arterii - mówi Jerzy Jabraszko z referatu prasowego straży miejskiej.

Jak przekazała nam rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich Karolina Gałecka, na miejsce przyjechało też pogotowie drogowe. Wezwano też Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

- Zajęliśmy część środkowego pasa. Około 30 metrów przed kładką dla pieszych. Ze względu na bezpieczeństwo byliśmy zmuszeni do jego wyłączenia. Na miejsce jedzie ekipa techniczna - wyjaśnia Marzena Wojewódzka, rzeczniczka MPWiK.

I dodaje, że doszło do awarii kanalizacyjnej i uszkodzenia włazu do studzienki. - Nie wiadomo jeszcze, ile potrwa usuwanie skutków awarii, ale dołożymy wszelkich starań, by udało się zrobić to jak najszybciej. W imieniu spółki przepraszam wszystkich kierowców za te utrudnienia - mówi rzeczniczka.

Awaria nie wpływa w żaden sposób na sieć kanalizacyjną.

Awaria w alei Prymasa Tysiąclecia fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl











