Ulice

Ogromny korek na S8 Ogromny korek na S8 Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

Ogromny korek na S8 Korek przez budowę metra na S8 Korek przez budowę metra na S8 TVN24

Korek przez budowę metra na S8 Ogromny korek na S8 Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

Z bardzo dużymi utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy na trasie S8 w stronę Żoliborza. To efekt zamkniętej ulicy Kondratowicza, gdzie drogowcy przygotowują się do budowy II linii metra na Bródnie.

Przed korkiem w tym miejscu przestrzega reporter tvnwarszawa.pl Lech Marcinczak. Zwraca uwagę, że przed rozpoczęciem prac na Bródnie utrudnienia w tej okolicy zaczynały się nie tylko o późniejszej porze, ale również na dalszym odcinku trasy.

- Teraz już od około godziny 6.15 kierowcy, którzy poruszają się od Marek w stronę Dworca Zachodniego, muszą znacznie zwolnić. I przede wszystkim, spowolnienie zaczyna się już na Głębockiej, a nie jak dotychczas na Wysockiego.

Reporter nadmienił również, że z takim problem kierowcy prawdopodobnie będą musieli liczyć się przez kolejne trzy lata. - Tyle ma potrwać budowa metra - przypomina.

1/9 Ogromny korek na S8 fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 2/9 Ogromny korek na S8 fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 3/9 Ogromny korek na S8 fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 4/9 Ogromny korek na S8 fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 5/9 Ogromny korek na S8 fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 6/9 Ogromny korek na S8 fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 7/9 Ogromny korek na S8 fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 8/9 Ogromny korek na S8 fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 9/9 Ogromny korek na S8 fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

















Jak już informowaliśmy, Kondratowicza została zamknięta w dwóch miejscach. Za trzy lata będą tam zlokalizowane stacje II linii metra. Główne objazdy zostały poprowadzone ulicami: Wysockiego - Matki Teresy z Kalkuty - Gilarską - Jórskiego do Radzymińskiej, Głębocką - Kondratowicza - Młodzieńczą, św. Wincentego - Borzymowską - Trocką, ciągiem Bartnicza - Wyszogrodzką do Chodeckiej i dalej do Łojewskiej, a także Odlewniczą do Marywilskiej i Trasą Toruńską.

Schemat zmianfot. Urząd Miasta



Pierwszy plac budowy

Pierwszy plac budowy pojawi się przy stacja C21 "Bródno". Będzie zlokalizowany wzdłuż Kondratowicza pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Bazyliańską i Rembielińską a skrzyżowaniem z Łabiszyńską. Na czas budowy z ruchu wyłączona będzie też Bazyliańska.

Zmiany na Kondratowicza fot. Urząd Miasta

Kierowcy jadący od strony Wysockiego mogą przejechać przez skrzyżowanie z ulicami św. Hieronima i Ogińskiego. Dalej możliwy jest wyłącznie dojazd do budynków numer 7 po północnej stronie oraz 18 i 20 po stronie południowej. Połączenie z ulicą Kondratowicza nie ma Łabiszyńska. Kierowcy nie mogą też skorzystać z wjazdu drogą prowadzącą wzdłuż bazarku i w pobliżu budynków o numerach 4, 4A, B, C, D, E. Mieszkańcy tych bloków, na czas budowy metra muszą korzystać z tymczasowego połączenia, wybudowanego od strony Poborzańskiej. Od strony Chodeckiej można dojechać do budynków nr 25, 27, 27A i B, 29 i 31 oraz do wytyczonych miejsc postojowych. W tym miejscu część jezdni zajmuje jednak plac budowy wentylatorni.

Po południowej stronie Kondratowicza i Bazyliańskiej zamknięte zostały chodnik i droga dla rowerów. W zamian powstały tymczasowe przejście i ścieżka przez plac budowy. Zostały one specjalnie zabezpieczone i wytyczone na fragmencie południowej jezdni. Piesi wrócą na drugą stronę jezdni na wysokości Łabiszyńskiej. Urzędnicy zapowiadają, że w kolejnym etapie inwestycji ścieżka i chodnik zostaną wyznaczone poza placem budowy.

Od strony północnej chodnik na terenie osiedla wiedzie wzdłuż ogrodzenia placu budowy. Przejście w poprzek placu budowy powstanie na wysokości skrzyżowania z Rembielińską i budynku nr 27. Natomiast w rejonie budynku nr 19 wytyczony będzie korytarz w poprzek placu budowy na drugą stronę ulicy.

Przy kościele św. Włodzimierza zamknięta jest też droga dla rowerów po wschodniej stronie Rembielińskiej. W zamian został wytyczony ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie ulicy. Przy kościele powstał też tymczasowy chodnik, którym można dojść do przejścia wzdłuż placu budowy (i dalej do ulicy Chodeckiej).

1/6 Szczegółowe zmiany fot. Urząd Miasta 2/6 Szczegółowe zmiany fot. Urząd Miasta 3/6 Szczegółowe zmiany fot. Urząd Miasta 4/6 Szczegółowe zmiany fot. Urząd Miasta 5/6 Szczegółowe zmiany fot. Urząd Miasta 6/6 Szczegółowe zmiany fot. Urząd Miasta











Drugi plac budowy

Drugi plac budowy to rejon stacji C20 "Kondratowicza". Jest zlokalizowany wzdłuż Kondratowicza pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Malborską i 20 Dywizji Piechoty WP a skrzyżowaniem ze św. Wincentego.

Na czas budowy od strony Chodeckiej można dojechać do szpitala, bloków pod nr 35, 37, 39, 41, 43 po północnej stronie ulicy, a także wyznaczonych na jezdni miejsc postojowych. Wjazd na Kondratowicza z Malborska i 20 Dywizji Piechoty WP został zamknięty. Żeby dotrzeć do urzędu dzielnicy i budynku nr 18, trzeba przejechać św. Wincentego.

Na skrzyżowaniu Kondratowicza i św. Wincentego obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Kierowcy jadący od strony Głębockiej mogą skręcić wyłącznie w prawo (by dojechać do stacji paliw) lub w lewo w kierunku Młodzieńczej. Prosto mogą jechać wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej, taksówki, MTON i służby miejskie. Jadący Kondratowicza od strony Młodzieńczej muszą skręcić w prawo w stronę Trasy Toruńskiej. Skręt w lewo dozwolony jest wyłącznie dla pojazdów wspomnianych wcześniej.

Nowe zasady dotyczą też skrzyżowań ulic Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego i Gilarskiej. W godzinach 6-21 św. Wincentego w stronę ronda Żaba przejechać mogą tylko autobusy, taksówki, MTON i służby. Analogiczne ograniczenie obowiązuje na przeciwnym pasie jezdni na odcinku od ul. Niwa w stronę wspomnianego skrzyżowania.

Wokół placu budowy stacji C20 chodnik i droga dla rowerów są zamknięte po obydwu stronach ulicy. Tymczasowe przejście dla pieszych i droga dla rowerów wytyczone zostały po południowej stronie ulicy Kondratowicza – na odcinku od wyjazdu ze szpitala do ul. 20 Dywizji Piechoty WP. Powstał także chodnik po północnej stronie łączący Malborską z Kondratowicza.

Zmienione trasy autobusów

Budowa zmieniła trasy kilkunastu linii autobusowych. Autobusy linii: 104, 112, 118, 240 i N64 jeżdżą Toruńską do Łabiszyńskiej. Później 112 i 240 jadą Łojewską, Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty do św. Wincentego. Natomiast autobusy linii 126, 145, 156 i N02 kursują Bartniczą, Wyszogrodzką, Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty do św. Wincentego.

>>> SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG ZMIENIONYCH TRAS <<<

"Nietypową trasą będą jeździły autobusy linii 169 które, aby obsłużyć mieszkańców okolic ulic Łojewskiej i Łabiszyńskiej, w obu kierunkach (zarówno w kierunku pętli na Podgrodziu jak i Dworca Wschodniego), pojadą trasą objazdową zatrzymując się na tych samych przystankach. Dlatego prosimy o zwracanie uwagi na kierunek jazdy pokazany na wyświetlaczu autobusu" - ostrzegał urząd miasta.

Autobusy linii 227, 256, 409 i 500 jadą ulicami Matki Teresy z Kalkuty i Chodecką. Autobusy linii 176 zostały przeniesione na pętlę przy przystanku Budowlana. Z kolei linia 376 uległa likwidacji.

Inaczej kursują też autobusy linii 120 i N11 - jadą prosto św. Wincentego, 204 są kierowane na Łojewską – Chodecką – Wyszogrodzką, 214 na Odlewniczą. Natomiast autobusy linii 345 skręcają z Łodygowej w Radzymińską i dojadą do Dworca Wileńskiego.

Nie zmienią się trasy autobusów linii: 114, 412, 414, 512 i N14.

Dodatkowa linia tramwajowa



Pasażerowie z Bródna mogą dojechać szybko do Śródmieścia i na Mokotów wznowioną linią tramwajową 41. Składy ruszają z pętli Żerań Wschodni i taką samą trasą jak linia 1 jadą do ronda Zgrupowania AK "Radosław", gdzie skręcają w aleję Jana Pawła II i dalej jadą na Służewiec.

Jednocześnie kursy linii 1, które były wydłużane do krańca Żerań Wschodni na czas budowy zostaną skrócone do krańca Annopol.

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada, że w trakcie budowy tramwaje będą jeździły ulicą Rembielińską, ale mogą występować kilkudniowe wstrzymania ruchu tramwajowego.

Schemat zmian w komunikacji miejskiej fot. ZTM

>>> ZOBACZ MAPĘ W PEŁNEJ ROZDZIELCZOŚCI <<<

mp/pm