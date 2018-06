Najpierw dachowanie, później kolejna kolizja. "Zagapili się"

Ulice

Dachowanie land rovera Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Do dwóch zdarzeń drogowych doszło w sobotni poranek w rejonie zjazdu z mostu Grota-Roweckiego. Najpierw, na jezdni w stronę Żoliborza, dachował samochód osobowy. Potem, na jezdni w przeciwnym kierunku doszło do kolejnej kolizji.



Wszystko działo się około godziny 8 rano. - Na pasach lokalnych, zaraz za Wisłostradą od strony Łomianek, land rover uderzył w barierki i dachował - podał Mateuz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl.



Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej. - Jedna osoba była wydobywana z pojazdu za pomocą narzędzi hydraulicznych - powiedział nam kapitan Michał Gruszczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.



Zablokowane zostały dwa pasy ruchu w kierunku Żoliborza, ale utrudnienia występowały też w przeciwną stronę ze względu na kolizję dwóch pojazdów. - Osoby przejeżdżające zagapiły się i doszło do zderzenia - podał Gruszczyński.



Chwilę po godzinie 9 utrudnienia w obu kierunkach zakończyły się.

1/8 Dachowanie land rovera fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 2/8 Dachowanie land rovera fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 3/8 Dachowanie land rovera fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 4/8 Dachowanie land rovera fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 5/8 Dachowanie land rovera fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 6/8 Dachowanie land rovera fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 7/8 Dachowanie land rovera fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 8/8 Dachowanie land rovera fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl















kw/mś