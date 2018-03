Ulice

Ciągnący się sznur aut i korki to norma w godzinach porannego szczytu. Są jednak takie dni, kiedy ta sytuacja zmienia się jak za dotknięciem magicznej różdżki. Takim wyjątkiem są święta.

"Weekendowy ruch"

Dziś jest podobnie. W Wielki Piątek rano główne trasy stolicy aż zapraszają kierowców do jazdy. A samochodów jest jak na lekarstwo. - Ruch na mieście jest typowo weekendowy. Wygląda na to, że rano wiele osób zrezygnowało z dojazdów do pracy – relacjonuje z alei Stanów Zjednoczonych Artur Węgrzynowicz.

Wystarczy rzut oka na internetowe mapy pokazujące natężenie ruchu, żeby zorientować się, że nie ma mowy o korkach.

Wszystko ma jednak swoją cenę. - Jak pokazują lata wcześniejsze, wraz z popołudniowym szczytem i wyjazdami z miasta, korki zapewne powrócą - ostrzega Węgrzynowicz.

ran/r