Motocyklista wbił się pod samochód

Wypadek w alei Prymasa Tysiąclecia



W alei Prymasa Tysiąclecia motocyklista zderzył się z kierowcą samochodu osobowego. Ten pierwszy trafił do szpitala.

W alei Prymasa Tysiąclecia, na wysokości lasku na Kole, w kierunku trasy S8 doszło do wypadku. Ok. godz. 20 zderzyły się osobowa toyota i motocykl. Jak do tego doszło?

- Kierowca samochodu zmieniał pas ruchu i zderzył się z motocyklistą. Ten drugi został zabrany do szpitala - informowała Ewa Szymańska-Sitkiewicz z Komendy Stołecznej Policji. I dodał, że obaj kierujący byli trzeźwi.

- Motocykl uderzył w tył toyoty, wbił się pod samochód - relacjonował Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl, który był na miejscu. - Skrajnie lewy pas jest wyłączony z ruchu. Są duże utrudnienia - dodał nasz reporter.

Policja zakończyła swoje działania na miejscu.

