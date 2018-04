Motocyklista miaÅ‚ pÃ³Å‚tora promila. To policjant stoÅ‚ecznej drogÃ³wki

Ulice

Kierowca stracił panowanie nad motocyklem, wywrócił się i uderzył w barierki. Był pijany. Motocyklistą okazał się policjant warszawskiej drogówki. Został już zawieszony w obowiązkach. Za jazdę pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem.

Sytuacja miała miejsce w niedzielę około trzeciej nad ranem na Mokotowie.

- Do zdarzenia doszło, gdy motocyklista wyjeżdżał z Gintrowskiego (dawna Rzymowskiego - red.) w Puławską. Na miejsce zostały wezwane służby. Kierowcę poddano badaniu na obecność alkoholu w organizmie, które wykazało ponad półtora promila - informuje Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Jak dowiedział się portal tvnwarszawa.pl, motocyklem kierował policjant z Wydziału Ruchu Drogowego KSP. Sylwester Marczak potwierdził nasze informacje.

W policji od ponad 20 lat

Mężczyzna został zatrzymany do dyspozycji prokuratury.

- Funkcjonariusz został już zawieszony, trwają czynności zmierzające do zwolnienia go ze służby. Nie ma przyzwolenia na to, żeby policjanci łamali obowiązujące prawo - podkreśla rzecznik.

Według naszych informacji funkcjonariusz służył w policji od ponad 20 lat.

Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu mężczyźnie grozi do dwóch lat więzienia.

