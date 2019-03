Ulice

Warszawskimi ulicami przejechała dawno niewidziana Masa Krytyczna. Około 200 rowerzystów wyruszyło z placu Zamkowego - pojechali przez Śródmieście i Mokotów.

Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, pl. Na Rozdrożu, al. Szucha, pl. Unii Lubelskiej, Boya-Żeleńskiego, Waryńskiego, Puławska, Rakowiecka, al. Niepodległości, Chałubińskiego, al. Jana Pawła II, Dzielna, Zamenhofa, Nowolipki, Andersa, pl. Bankowy, Senatorska, pl. Zamkowy.

O powrocie Masy KrytycznejRowerzyści o godzinie 19 zebrali się na placu Zamkowym. Następnie wyruszyli na trasę ulicami:

Jak informował reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, w Masie "jedzie około 200 rowerzystów".

- Mają asystę policji, akcja przebiega bez zawirowań - mówił. Dodał, że przejazd nie powodował większych utrudnień.

Powrót po ponad dwóch latach

Ostatnia Masa Krytyczna przejechała ulicami Warszawy w 2016 roku. Jej organizatorzy uznali wtedy, że formuła comiesięcznych przejazdów wyczerpała się. Powołanie pełnomocnika prezydenta do sprawy komunikacji rowerowej, otwarcie Veturilo i budowa coraz większej liczby ścieżek sprawiły, że rowerzyści nie uważali już za konieczne, by co miesiąc przypominać wszystkim o swoim istnieniu.

