Ulice

Z dużymi utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy jadący Trasą Łazienkowską w kierunku Pragi. Na moście doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. - Jedna osoba została przewieziona do szpitala - podaje policja.



- Zgłoszenie o wypadku otrzymaliśmy o godzinie 11.20. Brały w nim udział volkswagen i peugeot - informuje nas Tomasz Oleszczuk z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. - Kierujący byli trzeźwi. Jedna osoba została przewieziona do szpitala - dodaje.



Wszystko wydarzyło się na jezdni w kierunku Pragi. - Auta stoją na buspasie. Są bardzo duże utrudnienia, sięgają za plac na Rozdrożu - ostrzega Lech Marcinczak z tvnwarszawa.pl.

Obok awaria i kolejne zderzenie

Jak dodaje, problemy są tym większe, że to niejedyne zdarzenie drogowe na Trasie Łazienkowskiej. - Kilkadziesiąt minut temu zepsuły się dwa samochody osobowe, również na moście Łazienkowskim, zaraz na wjeździe z ulicy Czerniakowskiej - mówi nasz reporter.

- Dodatkowo pod kładką dla pieszych przy Centrum Sztuki Współczesnej doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym. Są już przesunięte na pobocze, ale jeździ się bardzo powoli - opisuje Marcinczak.

1/7 Utrudnienia na Trasie Łazienkowskiej fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 2/7 Utrudnienia na Trasie Łazienkowskiej fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 3/7 Utrudnienia na Trasie Łazienkowskiej fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 4/7 Utrudnienia na Trasie Łazienkowskiej fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 5/7 Zderzenie na moście Łazienkowskim fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 6/7 Zderzenie na moście Łazienkowskim fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 7/7 Utrudnienia na moście Łazienkowskim fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl













kw/pm