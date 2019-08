Ulice

W kolizji brało udziało pięć samochodów Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

- Na Trasie Łazienkowskiej w kierunku do Pragi doszło do kolizji. Policja jedzie na miejsce - informuje Anna Woźniak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu jest już reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, który precyzuje, że w kolizji brało udział pięć samochodów. - Widzę pięć uszkodzonych aut: forda, renaulta, seata, volkswagena i skodę. Wygląda to na klasyczne najechanie - relacjonuje nasz reporter.

Dodaje, że nikomu nic się nie stało. - Kierowcy siedzą w swoich samochodach i czekają na przyjazd służb - opowiada.

Zieliński zwraca też uwagę, że samochody blokują lewy pas, co stwarza duże utrudnienia na trasie. - Jest gigantyczny korek. To bardzo ruchliwa trasa na co dzień, zaczyna się poranny szczyt, a dodatkowo w nocy padało. Warszawiacy o poranku utknęli w sporym korku - mówi.

1/5 Poranne zderzenie na trasie Łazienkowskiej fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 2/5 Poranne zderzenie na trasie Łazienkowskiej fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 3/5 Poranne zderzenie na trasie Łazienkowskiej fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 4/5 Poranne zderzenie na trasie Łazienkowskiej fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 5/5 Poranne zderzenia na trasie Łazienkowskiej fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl









mp/pm