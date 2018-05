Korek po wypadku. Kilometr w 40 minut, objazd puszczony nieczynną drogą

Ulice

Na ulicy Żołnierskiej doszło do wypadku z udziałem czterech samochodów osobowych i ciężarowego. Zderzenie powoduje ogromne utrudnienia w ruchu.

Samochody zderzyły się na odcinku jezdni między ulicami Marsa a Strażacką.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód ciężarowy wjechał w cztery auta osobowe, które stały w korku, który utworzył się w kierunku ulicy Strażackiej - informuje Monika Brodowska z Komendy Stołecznej Policji.

I dodaje, że trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.

Korek w kierunku Zielonki

Dojazd do Rembertowa i Zielonki jest kilkukrotnie dłuższy niż zwykle. - Wypadek zablokował przejazd Żołnierską, a to spowodowało gigantyczne korki, które zaczynają się na Trasie Siekierkowskiej i ulicy Ostrobramskiej. Przejazd z Ostrobramskiej do ronda turbinowego na Marsa zajął mi 40 minut, a to tylko niespełna kilometr. A przede mną jest nadal korek - relacjonuje Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

- Policjanci zdecydowali się pokierować samochody na objazdy nowo wybudowanym odcinkiem jezdni, który nie został jeszcze oddany do użytku - dodaje Węgrzynowicz.

