Kopali w auto, popchnęli pasażerkę

Ulice

Szarpanina na ulicy Kontakt24



Dwóch mężczyzn kopało w auto, które zatrzymało się w alei Prymasa Tysiąclecia. Jeden z nich popchnął też kobietę, która próbowała do nich wyjść. Sytuację zarejestrował Jarosław, a film z zajścia przesłał na Kontakt 24.

Nasz czytelnik we wtorek po godzinie 18 jechał aleją Prymasa Tysiąclecia. Kamera w jego samochodzie zarejestrowała scenę, która rozegrała się na drodze, a precyzyjniej: między prawym pasem a zatoką przystankową. Na nagraniu widać, jak dwóch mężczyzn kopie osobowe audi oraz popycha osobę, która próbuje wyjść do napastników. Agresorzy nie pozwalają jej otworzyć drzwi.

Wcześniej przycierka?

- To zdarzenie miało miejsce między ulicą Obozową a Czorsztyńską. Zauważyłem jak dwóch mężczyzn szarpie kobietę i kopie jej samochód. Na filmie to może kiepsko widać, ale ja byłem bliżej i widziałem, że to była kobieta – przekazał Jarosław przez Kontakt 24.

Na filmie widać, że pasażerka wreszcie wraca do auta, które szybko odjeżdża. Z auta napastników zwisa listwa. Świadek zdarzenia spekuluje, że wcześniej mogło dojść do kontaktu pomiędzy dwoma samochodami. - Do przycierki. Pewnie się pokłócili - dodaje.

Jarosław informuje, że zawiadomił o zdarzeniu Komendę Rejonową Policji Warszawa Wola.

"Informacja dotarła"

Dlatego poprosiliśmy przedstawiciela wolskiej policji o komentarz. - W tej chwili nie mogę podać wielu informacji. Taka informacja do nas dotarła, została przekazana do odpowiedniego wydziału, tam następują czynności sprawdzające. Przeanalizowany zostanie także nagrany materiał - powiedział Jacek Błaszczyk z komendy rejonowej dla Woli i Bemowa.

ap/b