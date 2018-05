Kolizja wojskowej limuzyny na Żoliborzu

Ulice

Zderzenie na Powązkowskiej fot. targeo

- Potwierdzam, że doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdów cywilnego i Żandarmerii Wojskowej - powiedział PAP ppłk Artur Karpienko z ŻW.

Sprawca z BMW

Stało się to u zbiegu z ulicą Krasińskiego. Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że chodzi o kolizję, do której doszło około godziny 10.00 z udziałem BMW Żandarmerii. Drugi pojazd to citroen. - Kierowca BMW został pouczony jako sprawca kolizji - mówi Magdalena Bieniak z sekcji prasowej KSP.

Żandarmeria ani policja nie potwierdziły, że samochodem ŻW podróżował były minister obrony, a obecnie przewodniczący podkomisji smoleńskiej, poseł PiS Antoni Macierewicz.



Wiadomość o kolizji z udziałem auta ŻW wiozącego Antoniego Macierewicza podało RMF FM. Minister miał ze zdarzenia wyjść bez szwanku.

Antoni Macierewicz do 9 stycznia był szefem resortu obrony narodowej. Zastąpił go Mariusz Błaszczak. Po dymisji Macierewiczowi powierzono funkcję szefa podkomisji ds. ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Resort informował, że tę funkcję Macierewicz będzie pełnił społecznie.



Ppłk Karpienko wyjaśnił w rozmowie z PAP, że samochód Żandarmerii przysługuje Macierewiczowi na podstawie decyzji ministra obrony.

