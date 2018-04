Ulice

Kierowca uderzył w latarnię Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Na "ślimaku", którym zjeżdża się z alei Komisji Edukacji Narodowej w Dolinę Służewiecką kierowca samochodu osobowego uderzył w latarnię. - Jego auto zsunęło się z nasypu. Trafił do szpitala - podaje nasz reporter.



Do zdarzenia doszło po godzinie 14. - Kierowca osobowego fiata jechał od Ursynowa aleją KEN. Na "ślimaku", którym zjeżdża się, by wjechać w Dolinę Służewiecką uderzył w słup latarni - opisuje Tomasz Zieliński.



Latarnia została uszkodzona, klosz spadł na ziemię.



- Samochód wypadł z jezdni. Na szczęście nie przekoziołkował, ale zsunął się po trawiastym nasypie - relacjonuje dalej Zieliński.



Jak dodaje, kierujący trafił do szpitala.



Na miejscu pracuje policja. Zdarzenie nie powoduje utrudnień w ruchu. - Auto stoi na trawniku, nie blokuje przejazdu - mówi nasz reporter.

1/7 Kierowca uderzył w latarnię fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 2/7 Kierowca uderzył w latarnię fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 3/7 Kierujący uderzył w latarnię fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 4/7 Kierowca uderzył w latarnię fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 5/7 Kierowca uderzył w latarnię fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 6/7 Kierowca uderzył w latarnię fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 7/7 Kierowca uderzył w latarnię fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl













kw/pm