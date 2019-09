Ulice

Karambol na Wisłostradzie Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Sześć samochodów osobowych zderzyło się w poniedziałek rano na Wisłostradzie. Na jezdni w kierunku Gdańska utworzył się korek. Zdjęcie wypadku dostaliśmy też na Kontakt 24.

Do wypadku doszło około godziny 7.20 na wysokości mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Wyciekły płyny

- Zderzyło się sześć pojazdów. Jedna osoba z osobowego citroena została zabrana do szpitala. Kilka osób jeszcze badanych na miejscu przez lekarzy - informuje Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu zdarzenia są policjanci, strażacy i ratownicy medyczni.

- Rozbite auta zostały już zabrane z jedni. Stoją obecnie w zatoce przystankowej za mostem Śląsko-Dąbrowskim. Nie oznacza to jednak końca utrudnień, ponieważ z co najmniej jednego auta wyciekły płyny eksploatacyjne. Dopóki nie zostaną one zneutralizowane i posprzątane, część jezdni będzie wyłączona z ruchu - relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

Zajęty lewy pas

Utrudnienia czekają kierowców jadących w kierunku Łomianek. - Mają do dyspozycji dwa pasy ruchu. Zajęty jest lewy pas jezdni, przez co utrudniony jest zjazd z Wisłostrady w stronę placu Bankowego - ostrzega nasz reporter. I dodaje, że zwolnić muszą też kierowcy jadący w stronę Mokotowa. - Wozy strażackie zajmują również lewy pas jezdni - wyjaśnia.

Z tego powodu utworzył się też ogromny korek w stronę Wilanowa. Zator zaczyna się już przy zjeździe z trasy S8 na Wisłostradę.