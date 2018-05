Ulice

Wypadek motocyklisty na Konwiktorskiej Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl



Na Konwiktorskiej doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. - Motocyklista trafił do szpitala - podaje nasz reporter. Do podobnych zdarzeń doszło na ulicy Sokratesa i w alei Jana Pawła II. Są utrudnienia w ruchu.

Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania Konwiktorskiej z ulicą Leona Rodala. - Zgłoszenie dostaliśmy o godzinie 17.10 - mówi Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji.

- Motocyklista zderzył się z samochodem osobowym - informuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. - Wszystko wskazuje na to, że kierowca osobówki zakręcał na podwójnej ciągłej i zajechał drogę motocykliście - dodaje.

Motocyklista został przewieziony do szpitala. Kierowcy samochodu osobowego nic się nie stało, został na miejscu zdarzenia.

Utrudnienia

Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia. - Nieprzejezdne są dwa pasy Konwiktorskiej w kierunku Andersa - ostrzega Węgrzynowicz.

Jak informuje nasz reporter, podobny wypadek miał miejsce w alei Jana Pawła II. - Również doszło do zderzenia osobówki i motocyklisty. Tu motocyklista jest pod opieką ratowników - opisuje dalej Węgrzynowicz.

Informację potwierdza policja. - Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy o godzinie 17.30. Zderzyły się ford, motocykl i audi - mówi Małgorzata Wersocka. - Wszystko wydarzyło się na jezdni w kierunku Żoliborza - dodaje.

I ostatnie zderzenie to ulica Sokratesa. - Motocyklista zderzył się z samochodem osobowym i został przewieziony do szpitala - podał nasz reporter, co potwierdziła też policja. Ten wypadek miał miejsce przed godziną 15. - Zderzył się motocyklista i opel. Obaj kierujący byli trzeźwi - poinformowała Wersocka.

kw/b