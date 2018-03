Jechała pod wpływem alkoholu. Wpadła, bo uderzyło w nią inne auto

Ulice

Kierująca była pod wpływem alkoholu (zdj. ilustracyjne)

"Wyjątkowego pecha" miała kobieta kierująca samochodem, w który uderzyło inne auto. W trakcie działań policji na miejscu wypadku wyszło na jaw, że jechała będąc pod wpływem alkoholu.

Wypadek miał miejsce w niedzielę około godziny 8 rano na ulicy Modlińskiej w Wieliszewie.

Jak poinformowała policja, kierująca BMW pokonując łuk, straciła panowanie nad kierownicą i uderzyła w jadące z naprzeciwka volvo, a potem volkswagena.

- Te dwa samochody jechały prawidłowo. Kierująca jednego z nich miała wyjątkowego pecha, bo okazało się że była pod wpływem alkoholu - powiedział Piotr Świstak z komendy stołecznej policji.

I dodał, że na miejscu - oprócz policji - pracowało pogotowie, które zabrało dwie osoby do szpitala. Przez około trzy godziny droga była całkowicie zablokowana.

"Pechowa" kierująca miała ponad 0,3 promila. W świetle polskiego prawa jest to wykroczenie, za które grozi kara grzywny do pięciu tysięcy złotych i utrata prawa jazdy na co najmniej 6 miesięcy.

md/mś