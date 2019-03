Ulice

Typowy korek, nietypowa przyczyna - tak wyglądał poranek na Żołnierskiej. Przed 7 rano doszło tam do zatrzymania kierowcy, który prawdopodobnie spożywał alkohol w samochodzie. Dynamiczna akcja skończyła się wybitymi szybami w aucie i korkiem na drodze.

Jak relacjonuje Lech Marcinczak z tvnwarszawa.pl, w zatrzymanym aucie odbywała się zakrapiana impreza.

- Widzimy w nim wybitą przednią i boczną szybę, kubki i opróżnioną butelkę wódki. Najwyraźniej impreza z domu przeniosła się do samochodu - ocenia reporter.

Zatrzymany samochód nie blokował ruchu, ale cała akcja mocno go spowalniała. To wystarczyło, żeby spotęgować poranne korki w tym miejscu. Przed godziną 8 akcja się jednak zakończyła i sytuacja na drodze wróciła do normy.

Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji informuje, że 32-letni kierowca opla miał 2 promile alkoholu we krwi. - Mężczyzna został zatrzymany - podaje.

