Dwie osoby ranne w wypadku. Tuż obok inne zderzenie. "Kierowca oddalił się"

Dwa zdarzenia na Puławskiej. Po jednej stronie ulicy doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów, w wyniku którego dwie osoby zabrano do szpitala. Po drugiej stronie ulicy również zderzyły się dwa pojazdy. - Kierowca wraz z pasażerami oddalili się - podała policja. Były utrudnienia w obu kierunkach.



Pierwszy wypadek miał miejsce na skrzyżowaniu Puławskiej z Romera, na jezdni w kierunku centrum.



- Doszło tam do zderzenia czołowego dwóch pojazdów. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Jedna została ciężej ranna, druga była w lepszym stanie - powiedział nam starszy kapitan Łukasz Płaskociński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- Auta, które się zderzyły to ford i volkswagen. Jeden z kierowców był nieprzytomny - uzupełnił Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej.

"Kierowca i pasażerowie oddalili się"

Drugie zdarzenie miało miejsce po przeciwnej stronie ulicy - na wysokości ulicy Wyczółki. - Zderzył się tam ford z subaru. Kierowca forda wraz z pasażerami oddalili się - podała Ewa Szymańska-Sitkiewicz z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.



Puławska korkowała się w dwóch kierunkach. - W stronę centrum zablokowane były dwa pasy, a w kierunku rasy S2 - jeden pas - precyzował Węgrzynowicz.

Około 20.30 utrudnienia się zakończyły.

