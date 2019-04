Ulice

Na Pradze Południe zderzył się tramwaj z osobowym renault. Wszystkie osoby z auta trafiły do szpitala. Chwilę później doszło do kolejnej kolizji z udziałem tramwaju, zaledwie kilka ulic dalej.



Jak poinformował Maciej Dutkiewicz z Tramwajów Warszawskich, do pierwszego zdarzenia doszło o godzinie 7.48 na skrzyżowaniu ulicy Grochowskiej z Lubelską. - Zderzyło się auto osobowe z tramwajem numer 22, jadącym w kierunku pętli Piaski - mówił. I dodał, że uszkodzenia auta były stosunkowo nieduże.

Jak podał Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej Policji, samochodem osobowym podróżowała rodzina. - Wszyscy pojechali do szpitala. W tej chwili nie wiemy ile osób odniosło obrażenia, ale klasyfikujemy to zdarzenie jako wypadek - mówił.

Jak podawał ZTM, tramwaje linii 3, 6, 22, 26 jadące w kierunku krańców Annopol, Metro Młociny, Piaski i os. Górczewska zostały skierowane na trasę objazdową. Utrudnienia zakończyły się o 8.37.

Druga kolizja z udziałem tramwaju



O 8.27 miała miejsce kolejna kolizja. - Doszło do niej na alei Waszyngtona między Kinową, a Parkiem Skaryszewskim - poinformował Dutkiewicz, dodając że nikt nie odniósł w niej obrażeń.

Sytuacja na drodze powróciła do normy o 8.45.



Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o innej kolizji samochodu osobowego z tramwajem.

