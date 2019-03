Ulice



Rozpoczęła się manifestacja z okazji Dnia Kobiet na rondzie Dmowskiego. Rondo i jego najbliższe okolice sa zablokowane. Są duże utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji.

Akcja Disco Przeciw Nienawiści zaplanowana jest w godzinach 17.00–19.30. "Czas pogonić tych, co nienawidzą kobiet" - zapowiadały organizatorki w zapowiedzi wydarzenia na Facebooku. Na rondzie Dmowskiego zamontowana została scena. - Oficjalne uroczystości rozpoczęły się po godzinie 18. Całość zabezpiecza policja i straż miejska - przekazuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl. - Na miejscu jest około 300 osób - dodaje.

Jak informuje reporter, wszystkie dojazdy do ronda Dmowskiego zostały zamknięte dla ruchu. Aleje Jerozolimskie są zamknięte na odcinku od ronda de Gaulle'a do ulicy Chałubińskiego, a Marszałkowska: od placu Konstytucji do ulicy Królewskiej. - Jest naprawdę duży paraliż komunikacyjny - mówi Zieliński.

Jak podaje ZTM, wyłączony został ruch tramwajów wzdłuż ul. Marszałkowskiej (pl. Zbawiciela - Stawki) oraz Al. Jerozolimskich (pl. Zawiszy - most Poniatowskiego - rondo Waszyngtona). Ponadto, autobusy linii 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522 i 525 kierowane są na objazdy.

1/19 Protest w centrum fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 2/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 3/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 4/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 5/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 6/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 7/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 8/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 9/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 10/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 11/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 12/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 13/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 14/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 15/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 16/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 17/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 18/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 19/19 Protest na rondzie Dmowskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl







































Jak zapowiadały organizatorki, akcja Disco Przeciw Nienawiści to walka, by rondo Dmowskiego zmieniło nazwę na rondo Praw Kobiet. W tym celu zapowiedziały zbiórkę podpisów, które zamierzają złożyć w Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady Warszawy.

Jak uzasadniają, "już czas uhonorować trud i walkę setek tysięcy kobiet z podziałami, przemocą, nierównością społeczną. To walka o idee, które łączą, a nie dzielą". Za akcją stoją: Warszawski Strajk Kobiet, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, Studencki Komitet Antyfaszystowski.

Karnawał dla Amazonii

Natomiast w sobotę, 9 marca o godzinie 17.00 odbędzie się Karnawał dla Amazonii - marsz protestacyjny i fiesta. Uczestnicy zbiorą się przed Stadionem Narodowym, a potem maszerując ulicami Francuską i Paryską, dotrą przed ambasadę Brazylii, gdzie mają zamiar tańczyć do godzin nocnych. Karnawał dla Amazonii ma na celu zwrócenie uwagi na wyręb lasów w Brazylii.

"Wycięcie Puszczy Amazońskiej uniemożliwi walkę z ociepleniem klimatu, chodzi więc nie tylko o ochronę ludności Brazylii, ale też o przyszłość naszych dzieci! Musimy dać wyraz sprzeciwu wobec polityki nowego rządu Brazylii!" - apelują organizatorzy.

W przypadku braku możliwości przejazdu ulicami, po których przejdą protestujący, autobusy linii 117 ruszą objazdem ulicą Saską, a linii 138 i 146 ulicą Wał Miedzeszyński.

Kilka dni temu na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o manifestacji pracowników sądu:

Podziel się: Bądź na bieżąco:







ap/b/ran